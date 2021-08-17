Фарминспекторы назвали самые частые нарушения аптечных сетей

Фарминспекторат малых и средних аптек назвал самые частые нарушения в организациях. Среди них: несуществующие даты в отчетах и некорректное использование помещений.

Самым популярным нарушением в малых и средних аптеках остается совместное хранение лекарств внутреннего и наружного применения, рецептурных препаратов и биодобавок. Об этом «ФВ» рассказали фармацевтические инспекторы СРО Ассоциация независимых аптек.

Инспекторат СРО – профессионально-общественный аудит, организованный с целью помочь малому и среднему бизнесу в соблюдении законодательных и нормативных требований. В федеральных сетях созданы собственные отделы фарминспекторов.

В процессе аудита специалисты СРО проверяют документы, оформление вывесок, витрин, ценников, наличие пандусов, условия хранения лекарств, соблюдение температурного режима, уровня влажности, наличие и правильность оформления протоколов согласования цен на ЖНВЛП, соблюдение требований к минимальному ассортименту и многое другое.

Как отмечают эксперты, помимо нарушения товарного соседства, фармацевты также часто совершают системные ошибки ведения журналов температуры и влажности, постоянно внося одни и те же данные. Порой даты пропускают или вносят несуществующие, например, 30 и 31 февраля.

Кроме того, в аптеках нередко отсутствуют СОПы (обновление за 2021 год) и приказы на ответственных, а протоколы согласования цен на ЖНВЛП, как правило, не оформлены должным образом.

Проверяющие также отмечают некорректность использования карантинных зон. Часто в аптеках их используют как склад препаратов из минимального ассортимента, устанавливают в этих зонах сейфы для денег и других вещей, что запрещено законодательно.

Как рассказали в инспекторате, аудит выполняет не только «карательную» функцию, но и выступает советчиком по устранению ошибок. «По итогам проверки мы даем рекомендации по исправлению нарушений и разрабатываем инструкции для их профилактики. В рамках аудита проверяем не только документы, но и знания работы с лекарственными препаратами у фармацевтов и провизоров», — рассказала специалист по контролю фармацевтического порядка Анна Корягина.

Руслан Мавлиханов

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