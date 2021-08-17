Центр Гамалеи сдвинул на год разработку лекарства для лечения COVID-19

Минздрав согласовал изменение государственного задания Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи на 2021-2023 годы. Сроки разработки противовирусного препарата для лечения коронавирусной инфекции сократились на один год.

Первоначально государственное задание Центру Гамалеи на текущие три года утверждено Минздравом в декабре 2020 года. Документ №056-00119-21-00 содержал задание на разработку новой вакцины и лекарств для лечения COVID-19, а также вакцин и препаратов для профилактики гриппа, лихорадки Эбола, Ласса, гепатита С.

Минздрав в июне изменил некоторые пункты государственного задания. Новое задание №056-00119-21-01 размещено на сайте центра, обратил внимание «ФВ».

Сроки разработки лекарств, используемых при COVID-19

Основные изменения коснулись сроков выполнения части заданий. Сроки разработки противовирусного препарата для лечения коронавирусной инфекции сократились на один год.

Препарат для лечения COVID-19 на основе ингибитора протеазы коронавируса должен быть готов в 2022 году вместо планируемого ранее 2023 года. Это отражено в разделе проведения прикладных научных исследований (часть 2, раздел 1). Противовирусный препарат будет подавлять важный фермент вируса, относится к синтетическим ненуклеотидным ингибиторам протеазы коронавируса.

Сроки других разработок, связанных с COVID-19, не изменились. Они представлены в разделе экспериментальных научных работ (часть 2, раздел 3).

Прототип новой вакцины на основе вирусоподобных частиц должен быть готов в 2021 году. Блокатор рецептора ACE2 коронавируса в 2022 году.

В вакцине будет использована принципиально новая технология (отличная от «Спутник V») вирусоподобных частиц, или VLP (от англ. virus-like particles). Частицы имитируют вирусы, но вакцины не содержат генетический материал, не заразны. Белки VLP распознаются иммунной системой человека с последующим формированием адаптивного иммунного ответа.

Блокатор рецептора ACE2 разрабатывается как средство профилактики и лечения COVID-19. Препарат блокирует рецептор ACE2, с помощью которого коронавирус проникает внутрь клеток.

Другие изменения государственного задания

В государственном задании Центра Гамалеи сокращены сроки разработки двух вакцин и моноклональных тел для терапии Эбола.

Разработка векторной вакцины против сезонного гриппа должна завершиться в 2021 году. Аналогичные сроки указаны для клиничекого исследования безопасности моноклонального антитела для лечения лихорадки Эбола на добровольцах. По этим заданиям произошло сокращение сроков выполнения на два года.

Вакцина для профилактики лихорадки Ласса будет разработана в следующем 2022 году, сокращение сроков разработки на один год.

Елена Воронина

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