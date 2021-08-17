Pfizer отозвала дополнительные серии «Чампикса» с канцерогенами

Pfizer заявила о том, что отзывает еще четыре серии препарата против никотиновой зависимости «Чампикс», в составе которых обнаружены канцерогены. В итоге количество отозванных в США серий достигло 16, еще несколько было отозвано в России.

Pfizer заявила, что отзывает еще четыре серии своего препарата против курения «Чампикс», пишет Reuters. Ранее в некоторых сериях препарата был обнаружен повышенный уровень вызывающих рак веществ — нитрозаминов.

В июне производитель лекарственных средств заявил, что приостанавливает распространение некоторых серий своего препарата от никотиновой зависимости из-за повышенного уровня нитрозаминов. Позже, в июле, компания отозвала три серии препарата «Чампикс» в России, на тот момент в США были отозваны уже 12 серий.

На текущий момент Pfizer приостановила распространение 16 серий «Чампикса» в Соединенных Штатах. Они были поставлены оптовым поставщикам в США и Пуэрто-Рико в период с июня 2019 года по июнь 2021 года.

Pfizer отмечает, что до сих пор не получала сообщений о побочных эффектах, связанных с отзываемыми препаратами. Тем не менее компания советует пациентам, принимающим в настоящее время «Чампикс», проконсультироваться со своим врачом и проверить, получили ли они препарат из одной из указанных серий. При необходимости они должны перейти на альтернативные варианты лечения.

«Чампикс» был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в мае 2006 года как рецептурный препарат, который помогает бросить курить взрослым в возрасте 18 лет и старше. Он должен приниматься в течение 12–24 недель.

Согласно данным ГРЛС, препарат «Чампикс» зарегистрирован в России с 2008 года. РУ на препарат было переоформлено в 2019 году.

Продажи «Чампикса» составили 919 млн долл. в 2020 году по сравнению с 1,1 млрд долл. в 2019 году. Срок действия одного из основных патентов Pfizer на «Чампикс» истек в ноябре и, хотя «конкуренция на дженериковые варианты «Чампикса» еще не началась, она может начаться в любое время», — отмечалось в майском отчете Pfizer.

Николай Соколов

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