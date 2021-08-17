Американские инфекционисты: коллективный иммунитет к COVID-19 достижим только при вакцинации 90% населения

Представители американского Общества инфекционных болезней считают, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 можно, вакцинировав не менее 90% населения мира, а не 60–70%, как полагают в других странах. Однако, как отмечают специалисты, из-за нехватки вакцин и проблем с их поставками сделать это практически невозможно, так как вирус мутирует быстрее. Представители американского Общества инфекционных болезней считают, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 можно, вакцинировав не менее 90% населения мира, а не 60–70%, как полагают в других странах. Однако, как отмечают специалисты, из-за нехватки вакцин и проблем с их поставками сделать это практически невозможно, так как вирус мутирует быстрее.

Распространение штаммов SARS-CoV-2 «дельта» и «йота» (выявлен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года) повысило порог, необходимый для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 во всем мире, отмечают в обществе. Эти варианты коронавируса стимулировали вспышки заболевания COVID-19 в США, Великобритании, Австралии, Китае и других странах, которым ранее практически удалось снизить заболеваемость.

«Сможем ли мы добиться коллективного иммунитета? Нет, это очень маловероятно по определению, – заявил доктор Грег Поланд, директор группы исследования вакцин Mayo Clinic. Ученые также отметили, что без достижения определенного уровня коллективного иммунитета вирус может сохраняться в той или иной форме в течение десятилетий.

Власти некоторых стран надеялись, что вакцинация от коронавирусной инфекции поспособствует снижению распространения SARS-CoV-2, однако она не оправдала их ожиданий. Например, Израиль, являющийся одной из стран, где вакцинирована большая часть населения, после роста заболеваемости COVID-19 в конце июня этого года начал вводить своим гражданам бустерные дозы вакцины от Pfizer/BioNTech (BNT162b2). Сначала израильский минздрав разрешил вводить третью дозу препарата взрослым с ослабленным иммунитетом, затем ведомство одобрило введение третьей дозы BNT162b2 гражданам старше 60 лет.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США 13 августа также выдало разрешение на введение третьей бустерной дозы вакцины против коронавирусной инфекции от Pfizer/BioNTech и Moderna для граждан с ослабленным иммунитетом, в том числе после трансплантации органов и при иммунодефиците.

Ранее ученые из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете опубликовали препринт исследования, в котором описаны основные эпидемиологические характеристики штамма «йота». Согласно результатам исследования, после инфицирования этим штаммом смертность среди пожилых людей может составлять до 63,3%.