Министр здравоохранения Пензенской области подал в отставку

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, занимавший пост с 2019 года, ушел в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона 16 августа. И. о. министра назначен Вячеслав Космачев, который также является врио заместителя председателя правительства.

«Непростой вопрос. Александр Викторович Никишин попросился в отставку. Я понимаю, что и 2019, и 2020 годы – это ковидные годы, и на его плечи легла непростая задача. И я считаю, что он с достоинством эту задачу выполнил», – отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Региональный Минздрав Александр Никишин возглавил в июне 2019 года. На посту он сменил Владимира Стрючкова, который был министром около десяти лет, а в конце апреля 2019 года уволился по собственному желанию. В СМИ писали, что отставка чиновника может быть связана, по разным версиям, с подозрением в совершении изнасилования или с коррупцией. Вскоре после увольнения Стрючков был задержан и отправлен под домашний арест. В мае 2020 года Сосновоборский районный суд Пензенской области признал его виновным по ч. 1. ст. 131 УК РФ (изнасилование) и по ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и приговорил к 3,3 года колонии общего режима. Вину подсудимый не признал. В июле 2021 года стало известно, что Стрючков был освобожден из колонии условно-досрочно – раньше на 1 год и 6 месяцев. Освобождение стало возможным благодаря хорошему поведению и выплате компенсации пострадавшей.

Александр Никишин в 1983 году окончил Куйбышевский медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 2006 по 2009 год возглавлял Областной онкологический диспансер в Пензе. С 2009 по 2010 год Никишин был министром здравоохранения и социального развития Пензенской области, с 2017 по 2019 год работал главным врачом Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. В 2019 году специалист был назначен министром здравоохранения Пензенской области.

После ухода в отставку Александра Никишина пост министра здравоохранения временно занял зампред правительства региона Вячеслав Космачев. На эту должность он был назначен в ноябре 2020 года, а до этого был главным врачом Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко.

В настоящее время процедура согласования министра здравоохранения проходит под контролем федерального Минздрава. В конце апреля 2021 года такой закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Увольнение министров осталось в компетенции губернаторов. В июле Минздрав РФ представил проект правительственного постановления «Об утверждении Порядка согласования назначения на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья». В частности, там указано, что для проведения процедуры в федеральном ведомстве создадут специальную комиссию, председателем которой станет министр здравоохранения РФ или его заместитель, а кандидат должен будет пройти собеседование и тестирование.