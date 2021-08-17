Минпромторг согласился установить ответственность ЦРПТ за бесперебойную работу системы МДЛП

Минпромторг отреагировал на обращения участников фармрынка о необходимости установления ответственности ЦРПТ в случае неработоспособности системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Соответствующие пункты предлагается добавить в типовую форму договора по предоставлению устройства регистрации эмиссии субъектам обращения лекарственных средств на безвозмездной основе.

Минпромторг России предложил внести изменения в типовую форму договора по предоставлению устройства регистрации эмиссии субъектам обращения лекарственных средств на безвозмездной основе, чтобы закрепить дополнительную обязанность ЦРПТ по обеспечению бесперебойной работы СМДЛП. Проект приказа опубликован на официальном портале для общественного обсуждения.

«Необходимость издания соответствующего приказа обусловлена поступлением обращений, в том числе Ассоциации российских фармацевтических производителей, о возникающих затруднениях при работе с СМДЛП. Решение указанных вопросов требует дополнительного урегулирования обязанностей оператора», — указано в пояснительной записке к проекту.

Форму договора могут дополнить уточнением и новыми пунктами:

6.4. «Регламентное обслуживание и техническая поддержка Оборудования осуществляется Оператором в течение срока действия Договора» предлагается дополнить словами: «на условиях, опубликованных ‎ на сайте оператора».

‎ 7.5. Оператор обеспечивает бесперебойную работу СМДЛП, ‎ за исключением перерывов на регламентные и технологические работы. Доступность СМДЛП без учета запланированных перерывов на регламентные ‎ и технологические работы составляет 99,5% (время работы СМДЛП – время простоя)/время работы СМДЛП * 100).

‎ ‎ 7.6. Если вследствие неработоспособности СМДЛП ‎ и при неисполнении оператором обязанности по осуществлению технической поддержки оборудования участнику причинен ущерб, то оператор в соответствии ‎ с условиями договора возмещает участнику документально подтвержденный реальный ущерб, а если был причинен вред жизни, здоровью и (или) имуществу участника, – документально подтвержденные расходы последнего.

«Хорошо, что министерство отреагировало на наше обращение, — прокомментировал «ФВ» генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. — Но это лишь полдела. Есть вопрос по качеству кодов. Бывает, что у дистрибьютора он читается, а в аптеке — нет. Может быть, это проблема нанесения, а может, — сканера. У нас нет стандартизации кодов. Думаю, будет непросто доказать реальный ущерб, возникший из-за неработоспособности системы. Опять же возникнет вопрос — кто его будет оценивать».

Обсуждение проекта продлится до 19 августа.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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