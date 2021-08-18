Суд продлил арест экс-главы Пензенской области Белозерцева по делу Шпигеля

Басманный суд Москвы продлил арест экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева до 20 ноября. Также суд 19 августа проведет заседание, на котором будет принято решение по сроку ареста владельца «Биотэка» Бориса Шпигеля. Завтра, 18 августа, суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Евгении Шпигель, жене предпринимателя.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении заключения под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева до 20 ноября. Об этом сообщили «ФВ» в пресс-службе суда. Также суд отложил до 19 августа заседание по рассмотрению ходатайства следователя о продлении меры пресечения главе компании «Биотэк» Борису Шпигелю. Заседание перенесли из-за того, что Шпигелю необходимо ознакомиться с материалами по ходатайству следователя. Кроме того, 18 августа суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Евгении Шпигель, жене бизнесмена.

Шпигеля задержали в ночь на 21 марта в московском аэропорту: ему, его жене и директору компании «Фармация» Антону Колоскову предъявили обвинение в даче многомиллионных взяток Белозерцеву за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медорганизаций на поставку и хранение препаратов и медизделий, а также о контроле их качества. Шпигель не признает вину и считает, что уголовное дело связано с переделом фармрынка.

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Григорий Дубов

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