Десять аптек «Эркафарм» переименованы в «Аптека.ру»

Слияние сети «Эркафарм» с розничным направлением «Катрена» — «Мелодией здоровья» — займет до пяти лет. Повысить оборот сети может работа под брендом «Аптека.ру». Менеджмент уже тестирует первые результаты ребрендинга на десяти точках.

Единственный бренд, который поможет сгенерировать дополнительный трафик в аптеки «Эркафарма», — это «Аптека.ру», рассказал гендиректор компании «Катрен» Леонид Конобеев в интервью «ФВ». По его словам, менеджмент «Эркафарма» в качестве экмперимента провел ребрендинг 10 аптек.

«С моей точки зрения, на рынке присутствует всего один бренд, генерящий дополнительный трафик в аптеки, это «Аптека.ру». Количество аптек-участников уже превысило 20 000 и продолжает расти без каких-либо усилий со стороны «Катрена», — сказал Конобеев.

Приобретение доли «Эркафарма» в кратко- и среднесрочной перспективе не повлияет на розничное направление нового владельца — АО «Катрен», считает он. При этом процесс слияния аптек с сетью «Мелодия здоровья» займет от трех до пяти лет.

Стратегия развития розничных направлений «Катрена» будет определена после завершения слияния с «Эркафармом», сообщил Леонид Конобеев. «Основной целью приобретения является усиление позиций в дистрибуции, поскольку наша доля в крупнейших сетях мала», — отметил он.

Выручка «ГК Эркафарм» в 2020 году составила 67,3 млрд руб. За первое полугодие 2021 года оборот аптечной сети был равен 27,9 млрд руб., следует из данных AlphaRM. С таким показателем компания заняла 5-е место в рейтинге «ТОР300 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2021 года». По данным на 1 июня 2021 года, сеть насчитывала 1028 точек. В декабре 2020 года у «ГК Эркафарм» было 1062 аптек. Выручка «Мелодии здоровья» в 2020 году составила 24,4 млрд руб. По данным AlphaRM, за первое полугодие 2021 года оборот аптечной сети был равен 13 млрд руб. С таким показателем компания заняла 10-е место в рейтинге ТОР300. По данным на 1 июня 2021 года, сеть насчитывала 874 точек. В прошлом году у «Мелодии здоровья» было 860 аптек.

«Катрен» стала владелицей 50,01% акций в «Управляющей компании «Эркафарм» 13 августа. Ходатайство о приобретении контрольной доли компания подала еще в мае, в июне состоялся выкуп 24% акций. В августе ФАС одобрила ходатайство АО «Катрен» о приобретении пакета акций АО «Управляющая компания «Эркафарм» на условиях соблюдения предписания, что до совершения сделки будет сокращено количество аптек, принадлежащих этим компаниям в Орловской области. Как сообщила ФАС, это необходимо для «предупреждения и недопущения ограничения конкуренции на фармацевтическом рынке».

Кроме того, в течение трех лет со дня совершения сделки запрещено открывать новые аптечные пункты в Санкт-Петербурге. После истечения этого срока открытие новых объектов необходимо осуществлять по предварительному согласованию с антимонопольной службой.

Полную версию интервью с Леонидом Конобеевым читайте в ближайшеее время.

Фото: facebook.com/katren.ru



Ольга Коберник

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