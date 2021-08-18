Максютов разъяснил необходимость создания вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Из-за сложностей в синтезе третьего пептида «ЭпиВакКороны» в «Векторе» были вынуждены менять технологический процесс производства и проводить полный цикл исследований вакцины, которая получила название «ЭпиВакКорона-Н». Ее регистрация ожидается в конце августа.

Модернизированная вакцина «ЭпиВакКорона-Н» должна быть зарегистрирована в конце августа после проведения полного цикла исследований, заявил в интервью «Известиям» директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Была сложность в синтезе третьего пептида. На выходе его получалось значительно меньше, чем первых двух при тех же самых условиях производства. Поэтому мы и были ограничены в количестве доз. Применяя все форматы масштабирования, мы вышли только на 1 млн доз в месяц. А когда попробовали соединить второй и третий пептиды, такой проблемы не возникло», — заявил Максютов.

Учитывая то, что пептиды и белок-носитель в вакцине «ЭпиВакКорона-Н» остаются теми же самыми, что и в «ЭпиВакКороне», компания обратилась в Минздрав России с запросом о возможности проведения ускоренных испытаний.

«В Российской Федерации приняты на этот счет жестко регламентирующие законодательные нормы. Поскольку мы изменили производственный цикл, требуется проведение полного цикла исследований: доклинических (мы запустили их в конце декабря 2020 года) и клинических (начаты в середине апреля)», — сказал глава «Вектора».

По его словам, набраны три группы добровольцев по 75 человек. Первая группа была двукратно вакцинирована с интервалом в 21 день. Вторая — трехкратно: вторая иммунизация проводилась через 21 день, и последняя — через 60 дней. Третья группа получила уже зарегистрированную вакцину — «ЭпиВакКорону».

Документы на регистрацию новой вакцины для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» «Вектор» подал в Министерство здравоохранения 28 июня. По словам Максютова, регистрация ожидается в конце августа.

Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

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