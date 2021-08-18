Экс-вице-премьеру Алтайского края вынесли приговор за обеспечение лекарством своего знакомого

Бывшему зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой вынесли приговор по делу о превышении должностных полномочий. Ее признали виновной в двух эпизодах: закупке препаратов с истекающим сроком годности в фирме знакомого чиновницы и незаконном включении другого знакомого в список региональных льготников. Бюджету был причинен ущерб в размере 200 млн руб., подсчитали следователи.

Железнодорожный районный суд Барнаула 17 августа вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой по делу о превышении должностных полномочий (два эпизода ч.2 ст.286 УК РФ). Ей назначено три года лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах на три года. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2018 году Долгова дала указание краевому унитарному предприятию «Аптеки Алтая», подведомственному Минздраву региона, закупить партию лекарственных препаратов с истекающим сроком годности на 1 млн руб. Медикаменты закупались у организации, которой руководил знакомый чиновницы. В дальнейшем лекарства уценили и продали за суммы от 10 коп. до 10 руб. за упаковку.

Кроме того, обвиняемая с превышением должностных полномочий включила другого своего знакомого в региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет бюджета. Сделано это было в обход установленных процедур. В итоге для знакомого Долговой в ущерб другим льготникам приобрели дорогостоящие препараты на сумму свыше 200 тыс. руб., выяснило следствие. Следователи оценили ущерб бюджету в размере 200 млн руб.

Ирина Долгова полностью признала вину. На ее имущество, оцениваемое в 5,5 млн руб., наложен арест.

Год назад вице-губернатор по собственному желанию была освобождена от своей должности, а 17 сентября — арестована по подозрению в превышении должностных полномочий. Это совпало с моментом рассмотрения дела бывшей замминистра здравоохранения Елены Кравец, обвиняемой в получении взяток в особо крупном размере при организации аукционов по закупке лекарственных средств. Именно на этот день было назначено оглашение приговора в отношении Кравец, однако оно было перенесено. В результате бывшей сотруднице Минздрава был назначен только штраф 4,5 млн руб. — без условного срока и запрета занимать определенные должности в органах местного самоуправления. Источники в правительстве региона, пожелавшие остаться неназванными, предполагают, что мягкий приговор в отношении Кравец связан с раскрытием ею коррупционных схем, применяемых Ириной Долговой.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Ольга Коберник

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