ГК «Промомед» зарегистрировал антикоагулянт для лечения последствий коронавируса

Министерство здравоохранения РФ 13 августа выдало компании «Промомед» регистрационное удостоверение на раствор для инъекций эноксапарин натрия в различных дозировках.

Производитель готовой лекарственной формы и субстанции для препарата — завод «Биохимик», входящий в ГК «Промомед». Основное действующее вещество — эноксапарин натрия — выделяют из сырья низкомолекулярных гепаринов современными биотехнологическими методами очистки и стерилизации.

Новый препарат пополнил портфель лекарственных средств «Промомед», востребованных для борьбы с новой коронавирусной инфекцией и ее осложнениями, подчеркнули в компании.

«Уже в первые месяцы пандемии «Промомед» разработал и выпустил противовирусное средство прямого действия фавипиравир, с тех пор мы планомерно и сконцентрированно работаем над расширением антиковидного портфеля, ведем соответствующие исследования и развиваем производственную базу, — прокомментировал председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. — По мере изучения нового вируса, его влияния на организм, а также осложнений и долгосрочных последствий для здоровья, расширяется и линейка востребованных для борьбы с болезнью препаратов «Промомед». Сегодня в нее входят лекарственные средства для лечения непосредственно COVID-19, современные антибиотики, некоторые другие препараты, а теперь и антикоагулянт с действующим веществом эноксапарин натрия».

В ближайшей перспективе в партнерстве с Менделеевским инжиниринговым центром «Промомед» завершит разработку и внедрение в производство технологии получения низкомолекулярных гепаринов из сырьевого материала отечественного происхождения, это обеспечит полную локализацию производства препарата в России, добавили в компании.

Эноксапарин натрия — антикоагулянт, рекомендованный Минздравом РФ для предотвращения распространенного осложнения коронавирусной инфекции – тромбоза и тромбоэмболии. Применяется для профилактики и лечения тромбоза глубоких вен, профилактики ишемических осложнений нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда.*

* Согласно инструкции по применению.

Материал партнера: «Промомед»

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