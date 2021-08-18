Минпромторг РФ уточнит квоты на закупку российского медоборудования

Министерство промышленности и торговли представило проект поправок в постановления Правительства РФ о минимальной доле закупок товаров российского происхождения по 223-ФЗ и 44-ФЗ, предусматривающие минимальный объем закупок госзаказчиками отечественной медтехники. Квоты по ряду позиций будут пересмотрены, в частности для МРТ они уменьшатся до 10–30% в 2021–2023 годах, в то время как для компьютерных томографов будут распространены на технику свыше 64 срезов. Всего изменения коснутся порядка 20 наименований МИ. Министерство промышленности и торговли представило проект поправок в постановления Правительства РФ о минимальной доле закупок товаров российского происхождения по 223-ФЗ и 44-ФЗ, предусматривающие минимальный объем закупок госзаказчиками отечественной медтехники. Квоты по ряду позиций будут пересмотрены, в частности для МРТ они уменьшатся до 10–30% в 2021–2023 годах, в то время как для компьютерных томографов будут распространены на технику свыше 64 срезов. Всего изменения коснутся порядка 20 наименований МИ.

Как следует из поправок в ПП №2013 от 3 декабря 2020 года, касающегося закупок по 223-ФЗ, в перечне обновят детализацию кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКДП 2) или объем минимальных квот по 18 типам оборудования, включая термостаты, компьютерные томографы, рентгеновские аппараты, электрокардиографы, операционные осветители, стерилизаторы и другие МИ.

Так, для магнитно-резонансных томографов квота будет снижена с 30% до 10% в 2021 году с последующим ростом до 30% в 2023 году вместо 30–50%. Кроме того, из перечня исключат аппараты ИВЛ, а позиция с аналогичной квотой будет детализирована под дыхательные реанимационные аппараты. Список будет дополнен двумя позициями по медизделиям – приборами и аппаратами для функциональной диагностики, не включенными в другие группировки, и аппаратами лазерной терапии с новыми параметрами минимальных квот.

Аналогичные поправки по детализации квоты и ОКПД2 будут внесены в ПП №2014 от 3 декабря 2020 года, регламентирующего минимальные доли на закупку продукции по 44-ФЗ, изменения коснутся 22 видов медизделий. Минимальная квота на сканеры УЗИ уменьшится с 60–80% до 40–60% с 2021 по 2023 год. В перечень внесут электрокардиографы с минимальной долей 50% в 2022 году и 60% – в 2023 году, оптические микроскопы с квотой 15% и 25% соответственно, диагностические реагенты и системы мониторинга глюкозы с показателем закупок 70% и 85% за 2022 и 2023 годы.

Предполагается, что изменения в случае их одобрения вступят в силу с 1 января 2022 года. Причины разработки поправок не сообщаются, Vademecum направил запрос в Минпромторг РФ.

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении ежегодной минимальной доли закупок продукции из стран ЕАЭС на рынке госзаказа. Предполагается, что новация позволит увеличить закупки российской продукции, включая медоборудование производства предприятий оборонно-промышленного комплекса по программе диверсификации. Госзаказчики до 1 апреля каждого года будут обязаны опубликовать в Единой информационной системе в сфере закупок отчет о выполнении минимальной доли либо обоснование невозможности достижения квоты приобретения отечественных товаров.

В декабре 2020 года Правительство РФ утвердило минимальные квоты на госзакупки медицинских изделий из ЕАЭС по 44-ФЗ и 223-ФЗ по 32 и 20 наименованиям продукции – они составили от 9% до 90% и вступили в силу с 1 января 2021 года. В перечень вошли томографы, рентгеновское оборудование, аппараты ИВЛ и УЗИ, шприцы-инъекторы, интраокулярные линзы, эндопротезы суставов, инвалидные коляски, ортезы, емкости для взятия, хранения и перевозки биологических проб, инкубаторы для новорожденных и другие медизделия.