«Ригла» направит средства от продаж СТМ на благотворительность

Аптечная сеть «Ригла» 15 августа запустила акцию «Поможем детям вместе!» Для проекта в рамках собственной торговой марки ABC Healthy Food была выпущена отдельная лимитированная линейка Happy Line в категориях «БАД», «косметика», «медицинские изделия» и «продукты питания».

Один рубль с продажи каждой упаковки этих продуктов будет перечислен на счет благотворительного фонда «Протек». Средства будут направлены на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Акция продлится до 15 августа 2022 года.

«Компания «Ригла» всегда отличалась высокой приверженностью принципам благотворительности — в первую очередь компания принимает самое активное участие в благотворительных программах корпоративного фонда «Протек», — отметил директор департамента СТМ компании «Ригла» Алексей Новиков. — Кроме того, нас связывает многолетнее сотрудничество с фондом помощи хосписам «Вера». «Поможем детям вместе!» — первая в нашей практике акция, связанная с отчислениями с продаж собственных торговых марок. Сотрудники аптек с большим воодушевлением отнеслись к участию в ней. Мы искренне надеемся, что наша помощь станет ощутимой поддержкой для семей, в которых дети нуждаются в дорогостоящем лечении. Благодаря акции все мы — сотрудники аптечной сети «Ригла», наши партнеры, выпускающие СТМ, и покупатели — объединились, чтобы сделать чью-то жизнь чуть легче и подарить надежду на выздоровление».

Материал партнера: «Протек»

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