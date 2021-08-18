Комитет ЕЭК допустил ссылки на национальные фармакопеи в евразийских документах

Комитет ЕЭК утвердил рекомендации, согласно которым до перехода на Фармакопею ЕАЭС в евразийских нормативных документах по качеству лекарств допускаются ссылки на национальные фармакопеи.

До перехода на Фармакопею Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в евразийских нормативных документах по качеству лекарств можно указывать ссылки на национальные фармакопеи. К такому решению пришли члены Экспертного комитета по лекарственным средствам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которые утвердили соответствующие рекомендации.

«В случае отсутствия необходимой статьи в Фармакопее ЕАЭС следует указывать ссылки на соответствующие статьи всех государственных фармакопей стран ЕАЭС, в которых планируется обращение этих лекарств», — говорится в сообщении на сайте ЕЭК.

Заявителям и экспертным организациям также рекомендовано руководствоваться согласованным подходом в отношении указания ссылок на общие и частные фармакопейные статьи, не включенные в Фармакопею ЕАЭС.

Фармакопея ЕАЭС начала действовать с марта 2021 года. Фармпроизводители, которые ранее зарегистрировали лекарства на общем рынке Союза, должны до 1 января 2026 года привести свои нормативные документы по качеству лекарственных средств в соответствие с Фармакопеей Союза.

Фото: barriers.eaeunion.org

Маргарита Грошева

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