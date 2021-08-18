Teva потеряла права на три патента на «Аджови» в споре с Eli Lilly

Дженериковая компания Teva получила три патента, связанных с препаратом «Аджови» против мигрени, выиграв суд у компании Eli Lilly. При этом права на шесть других патентов Teva ранее проиграла.

Компания Teva проиграла шесть и выиграла три патента в судебном процессе против Eli Lilly, пишет PharmaLive. Патентный иск касался препарата Teva «Аджови» (фреманезумаб) для предотвращения мигрени. У Eli Lilly есть конкурирующее средство от мигрени — Emgality (galcanezumab).

В 2018 году Teva подала иск против Eli Lilly в федеральный суд Бостона. Иск касался патентов на антитела против «пептида, связанного с геном кальцитонина» или CGRP. Это соединение, которое влияет на мигрень. Teva утверждает, что обнаружила эти антитела после «нескольких лет кропотливого изучения» CGRP, когда разрабатывала «Аджови». Eli Lilly же заявляла, что на тот момент CGRP уже был хорошо изучен исследователями, а в патентах Teva использовались хорошо известные методы для разработки антител против CGRP.

В итоге постановление апелляционного суда США оставило в силе три патента на «Аджови». В марте 2020 года суд признал еще шесть патентов недействительными. Eli Lilly в ответ попросила Комиссию по патентным спорам и апелляциям США пересмотреть вопрос о том, имела ли право Teva вообще заявлять права на патенты, связанные с «Аджови».

В июне Teva подала еще один иск против Lilly — в тот же день, когда Бюро по патентам и товарным знакам США присудило «Аджови» два новых патента. В новом иске Teva утверждает, что Emgality от Eli Lilly нарушает эти два новых патента. Teva преследует цель помешать Eli Lilly производить и продавать Emgality в США, а также требует компенсации за ущерб.

В первом квартале этого года продажи «Аджови» принесли компании Teva 47 млн долл. Продажи Emgality принесли Eli Lilly 120 млн долл. Teva прогнозирует объем продаж «Аджови» в этом году в размере 300 млн долл.

Николай Соколов

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