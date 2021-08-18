Глава МИД увидел политическую волю в ЕС к признанию российских сертификатов

Российская сторона ведет диалог с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации, и европейцы демонстрируют политическую волю к решению этого вопроса. Однако каждая страна ЕС самостоятельно решает вопрос о послаблениях, которые могут быть сделаны для иностранцев, привитых не сертифицированной в Евросоюзе вакциной, заявил глава МИД России.

Российская сторона ведет предметный и профессиональный диалог с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации, европейцы демонстрируют политическую волю к решению этого вопроса, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выразил надежду, что затяжки, которые «имеют явный признак политизации», все-таки прекратятся и удастся договориться по этому вопросу, так как это отвечает интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза, пишет ТАСС.

«Что касается визовой тематики, у нас есть проблемы с Европейским союзом, которые необходимо решить. Сейчас, как вы знаете, идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов. Там вроде политическая воля продемонстрирована, продекларирована. Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур и ряд других [вопросов]», — отметил министр на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

Глава МИД добавил, что эта тема не становится менее актуальной, поскольку, например, перевозчики за границей нуждаются в отдыхе и возможности посещать места общественного пользования: «поликлиники, рестораны, кафе, где требуется QR-код». «Это все будет возможно, как только мы договоримся о взаимном признании сертификатов», — констатировал Лавров.

Он также пояснил, что Россия ведет диалог с Еврокомиссией, однако противоэпидемические ограничения и их послабление «находятся в исключительной компетенции отдельных стран Евросоюза». «Именно за каждой страной решающее и последнее слово в тех послаблениях, которые могут быть сделаны для иностранцев, привитых вакциной, не сертифицированной в Евросоюзе», — сказал министр, добавив, что в этом вопросе существует нагромождение санитарных требований и политических соображений.

«Мы готовы и будем продолжать прагматичный и профессиональный диалог, но очень рассчитываем, что затяжки, которые имеют явный признак политизации, все-таки прекратятся и мы достигнем договоренностей, которые отвечают интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза», — заключил глава МИД РФ.

В начале июля Европейский союз предложил Минздраву России обсудить возможность взаимного признания COVID-сертификатов.

Фото: МИД России

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