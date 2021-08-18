Результаты КИ бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech направлены в FDA

Фармкомпании Pfizer и BioNTech 16 августа направили предварительные данные об эффективности третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавирусной инфекции (BNT162b2) в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В ближайшее время компании предоставят американским и европейским (EMA) регулирующим органам результаты III фазы КИ вакцины. В администрации президента США Джо Байдена 17 августа заявили, что, вне зависимости от решения FDA, бустерную дозу препарата в стране начнут вводить населению в сентябре, в первую очередь будут провакцинированы жители домов престарелых и медработники. Первым бустерную дозу BNT162b2 стал использовать Израиль. Фармкомпании Pfizer и BioNTech 16 августа направили предварительные данные об эффективности третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавирусной инфекции (BNT162b2) в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В ближайшее время компании предоставят американским и европейским (EMA) регулирующим органам результаты III фазы КИ вакцины. В администрации президента США Джо Байдена 17 августа заявили, что, вне зависимости от решения FDA, бустерную дозу препарата в стране начнут вводить населению в сентябре, в первую очередь будут провакцинированы жители домов престарелых и медработники. Первым бустерную дозу BNT162b2 стал использовать Израиль.

В результате I фазы КИ эффективности третьей дозы BNT162b2, вводимой через 8-9 месяцев после вакцинации двумя компонентами препарата, было выявлено, что бустерная доза увеличивает титр антител к SARS-CoV-2 и в большей степени защищает от «бета» и «дельта» штаммов коронавируса.

В фармкомпаниях рассказали, что они намерены предоставить результаты III фазы КИ EMA и FDA в ближайшие недели. Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что, не дожидаясь решения FDA, в стране с сентября начнут в обязательном порядке вакцинировать третьей дозой BNT162b2 жителей домов престарелых и медицинских работников, а затем и остальное население.

Pfizer и BioNTech 11 июля заявили об эффективности третьей дозы своей вакцины, после того как в израильском минздраве сообщили, что эффективность двухкомпонентной вакцины от этих компаний со временем снижается с 95% до 64%.

Сначала в Израиле разрешили вводить третью дозу BNT162b2 взрослым с ослабленным иммунитетом, затем – гражданам в возрасте от 60 лет. FDA 13 августа также одобрило использование третьей дозы препарата от Pfizer и BioNTech, но только для граждан с ослабленным иммунитетом, в том числе после трансплантации органов и при иммунодефиците.