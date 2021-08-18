Результаты КИ бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech направлены в FDA

В результате I фазы КИ эффективности третьей дозы BNT162b2, вводимой через 8-9 месяцев после вакцинации двумя компонентами препарата, было выявлено, что бустерная доза увеличивает титр антител к SARS-CoV-2 и в большей степени защищает от «бета» и «дельта» штаммов коронавируса.
В фармкомпаниях рассказали, что они намерены предоставить результаты III фазы КИ EMA и FDA в ближайшие недели. Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что, не дожидаясь решения FDA, в стране с сентября начнут в обязательном порядке вакцинировать третьей дозой BNT162b2 жителей домов престарелых и медицинских работников, а затем и остальное население.
Pfizer и BioNTech 11 июля заявили об эффективности третьей дозы своей вакцины, после того как в израильском минздраве сообщили, что эффективность двухкомпонентной вакцины от этих компаний со временем снижается с 95% до 64%.
Сначала в Израиле разрешили вводить третью дозу BNT162b2 взрослым с ослабленным иммунитетом, затем – гражданам в возрасте от 60 лет. FDA 13 августа также одобрило использование третьей дозы препарата от Pfizer и BioNTech, но только для граждан с ослабленным иммунитетом, в том числе после трансплантации органов и при иммунодефиците.
Фото: aerzteblatt.de