Гинцбург рекомендовал сочетать «Спутник Лайт» и Pfizer для повышения защиты от штамма «Дельта»

Вакцина «Спутник Лайт» повышает уровень защиты против «Дельта»-штамма коронавируса для тех, кто сделал две прививки Pfizer, заявил глава центра им. Гамалеи. При бустировании российским препаратом вакцинированные будут защищены более широким спектром антител, считает он.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer, пишет РИА «Новости». Ранее с таким предложением выступил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — сказал Гинцбург.
Он пояснил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против штамма «Дельта», есть предположения, что всего 40%.
«Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — подчеркнул Гинцбург.
РФПИ предложил Pfizer провести клинические исследования вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве бустера — третьей дозы для борьбы с распространением штамма коронавируса «Дельта».
В конце июля Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний иммуногенности и безопасности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca. В I–II фазах исследований в пяти клинических центрах России примут участие 150 добровольцев.
Фото: РФПИ
Елена Сидорова
pharmvestnik