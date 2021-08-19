Ревакцинация от COVID-19 в США с сентября станет доступна для всех категорий граждан

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) 18 августа опубликовало заявление, согласно которому, с 20 сентября 2021 года вакцинация всех граждан США третьей (бустерной) дозой вакцин против COVID-19 от Pfizer/BioNTech и Moderna станет доступна всем категориям граждан страны, а не только людям с ослабленным иммунитетом. Бустеры будут вводиться через 8 месяцев после вакцинации двумя компонентами препаратов. Обсуждается введение дополнительной дозы препарата от Janssen (входит в ГК Johnson&Johnson), но пока нет достаточных данных о ее пользе, безопасности и эффективности. Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) 18 августа опубликовало заявление, согласно которому, с 20 сентября 2021 года вакцинация всех граждан США третьей (бустерной) дозой вакцин против COVID-19 от Pfizer/BioNTech и Moderna станет доступна всем категориям граждан страны, а не только людям с ослабленным иммунитетом. Бустеры будут вводиться через 8 месяцев после вакцинации двумя компонентами препаратов. Обсуждается введение дополнительной дозы препарата от Janssen (входит в ГК Johnson&Johnson), но пока нет достаточных данных о ее пользе, безопасности и эффективности.

Заявление подписали директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенки, и. о. комиссара Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Джанет Вудкок, главный санитарный врач США Вивек Мурти, директор Национальных институтов здравоохранения США (NIH) Френсис Коллинз, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи и другие ведущие специалисты страны.

«Вакцины против COVID-19, разрешенные в США, эффективны в снижении риска заболевания тяжелой степенью коронавирусной инфекции, предотвращают случаи госпитализации и смерти, но имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что со временем уровень защиты от них начинает снижаться. Мы считаем, что в ближайшие месяцы эффективность вакцин от коронавирусной инфекции снизится, они в меньшей степени будут предотвращать риск заболевания тяжелой степенью COVID-19. Это особенно касается граждан, подверженных в большей степени заражению коронавирусной инфекцией, и тех, кто был привит двумя компонентами препаратов на ранних этапах развертывания компании по вакцинации от COVID-19. Мы пришли к выводу, что для максимальной защиты от вируса необходимо введение бустерной дозы вакцины», – говорится в документе.

Эксперты сообщили, что они планируют начать вакцинацию бустерными дозами препаратов от Pfizer и BioNTech и Moderna этой осенью. Они надеются, что к этому времени FDA завершит независимую оценку и определит безопасность и эффективность введения третьей дозы этих вакцин, после чего Консультативный комитет CDC по практике иммунизации выпустит рекомендации по вакцинации бустерными дозами.

Основной рекомендацией к ревакцинации, отмечается в заявлении, станет истечение восьми месяцев с момента получения второго компонента препарата. Также эксперты полагают, что введение бустерной дозы потребуется тем, кто привился однокомпонентной вакциной J&J.

FDA 13 августа одобрило использование третьей дозы препарата от Pfizer и BioNTech, но только для граждан с ослабленным иммунитетом, в том числе после трансплантации органов и при иммунодефиците, а 16 августа фармкомпании направили регулятору предварительные данные об эффективности бустерной дозы. В администрации президента США Джо Байдена уже сообщали, что, не дожидаясь решения FDA, в стране с сентября начнут в обязательном порядке вакцинировать третьей дозой препарата от Pfizer и BioNTech жителей домов престарелых и медицинских работников, а затем и остальное население.

Компании Pfizer и BioNTech 11 июля заявили об эффективности третьей дозы своей вакцины – после того как в израильском минздраве сообщили, что эффективность двухкомпонентной вакцины от этих компаний со временем снижается с 95% до 64%. Сначала в Израиле разрешили вводить третью дозу BNT162b2 взрослым с ослабленным иммунитетом, затем – гражданам в возрасте от 60 лет.