Компания «Катрен» сохранила лидерство в рейтинге качества сервиса дистрибьюторов

Аналитическая компания Ipsos подвела итоги весенней волны 2021 года исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов». Исследование посвящено изучению аптечной практики России. Одно из его направлений – изучение деятельности компаний дистрибьюторов.

В исследовании Pharma-Q изучаются данные по оценке качества сервиса, предоставляемого дистрибьюторами, а также рассчитывается индекс удовлетворенности менеджеров аптек работой дистрибьютора. Компания «Катрен» лидирует по расчетному индексу (индекс удовлетворенности) с показателем 77%. Отрыв от ближайшего конкурента по данному параметру составляет 5%. По параметру «Доля респондентов, оценивших работу дистрибьютора на 5 баллов» отрыв от двух ближайших конкурентов составляет 6% и 10% соответственно.

Диаграмма 1. Индекс удовлетворенности аптек работой дистрибьютора.

Индекс удовлетворенности аптек работой дистрибьютора рассчитывается как отношение доли аптек, отметивших работу компании максимальной оценкой по 5-балльной шкале, ко всем охваченным аптекам, работающим с тем или иным дистрибьютором.

По оценке важности дистрибьютора компания «Катрен» также остается лидером. В соответствии с данными исследования, 38% респондентов указали компанию в качестве наиболее значимого для них дистрибьютора.

Диаграмма 2. Самый важный дистрибьютор.

По доле клиентов, оценивших различные компоненты сервиса на высший балл, компания «Катрен» по-прежнему занимает первое место по большинству параметров.

Диаграмма 3. Оценка компонентов сервиса (% респондентов, оценивших компонент сервиса на максимальные 5 баллов среди работающих с данным дистрибьютором).

В соответствии со средней оценкой сервиса дистрибьюторов аптеками по каждому из изучаемых параметров позиции компании «Катрен» в конкурентном окружении по данным весенней волны 2021 года укрепились по ряду компонентов сервиса: по уровню и стабильности цен, срокам и условиям доставки, качеству работы менеджеров, финансовым условиям и стимулированию продаж.

Всего в исследовании принимали участие 2059 респондентов, из которых 575 – менеджеры аптек, ответственные за закупки, а также руководители и их заместители.

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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