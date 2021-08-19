Конобеев: «Отношения дистрибьюторов с розницей ужесточились, а это показатель развития рынка»

Дистрибьюторам на фармрынке все чаще прочат роль логистических операторов. Но пока именно поставщики формируют финансовые правила работы в отрасли: от них зависят не только обороты аптечных сетей, но и объемы отсрочки платежа. Почему они сокращаются, а дистрибьюторы требуют твердых гарантий от розницы, рассказал в интервью «ФВ» генеральный директор АО НПК «Катрен» Леонид Конобеев. Он письменно ответил на вопросы издания, в том числе о судьбе пакета акций ЕБРР и планах развития розничного направления группы, которое включает недавно приобретенную сеть «Эркафарм». Несколько ее аптек уже работают под брендом «Аптека.ру».

«Эркафарм» и ее долги

— Насколько активы «Эркафарм» усилят розничное направление компании? Как вы отнеслись к широкому обсуждению планируемой сделки игроками рынка?

— Приобретение «Эркафарм» в кратко- и среднесрочной перспективе не повлияет на розничное направление — аптечную сеть «Мелодия здоровья», поскольку нормальный процесс слияния занимает около 3-5 лет. Таким образом дальнейшая стратегия будет определена после его завершения. Обсуждение рынком подобных новостей естественно, особенно с учетом пикантности способа утечки информации. Основной целью приобретения является усиление позиций в дистрибьюции, поскольку наша доля в крупнейших сетях мала по обозначенным ниже <далее в интервью> причинам.

— Не страшно ли было брать актив с такой долговой нагрузкой?

— Проблемная долговая нагрузка «Эркафарм» составляет около 7 млрд руб. и находится в рамках стандартного диапазона управления ликвидностью «Катрена». На рынке, на мой взгляд, присутствуют сети с более сложными проблемами. Финансовые проблемы, как было в «Эркафарм», решаются относительно легко. Ошибки стратегического характера, закрепленные в бизнес-модели и менеджменте, «Катрен» исправить не в состоянии.

Проблемная долговая нагрузка «Эркафарм» составляет около 7 млрд руб. и находится в рамках стандартного диапазона управления ликвидностью «Катрена». На рынке, на мой взгляд, присутствуют сети с более сложными проблемами.

— «Эркафарм» сохранила, кажется, все бренды, которые покупала, и превратилась в самую мультибрендовую сеть на рынке. Намерены ли вы уменьшать число брендов?

— С моей точки зрения, на рынке присутствует всего один бренд, генерирующий дополнительный трафик в аптеки, это «Аптека.ру». Количество аптек-участников уже превысило 20 тыс. и продолжает расти без каких-либо усилий со стороны «Катрена». Менеджмент «Эркафарм» самостоятельно принимает решения в области управления брендами и сейчас тестирует результаты полного ребрендинга десяти аптек в «Аптека.ру».

С «Мелодией здоровья» на рыночных принципах

— Планируете ли вы увеличивать число точек собственной сети «Мелодия здоровья»? Развитие аптечного бизнеса не мешает взаимоотношениям дистрибьютора с другими аптеками-партнерами?

— Планирование увеличения количества точек «Мелодии здоровья» — ответственность менеджмента этой сети. Меня интересуют только ее результаты по прибыли. Данный подход является стандартным для корпорации и применяется ко всем «дочкам». Идея получения убытков в связи с быстрым ростом выглядит, на мой взгляд, неспортивно и большее соответствует стартапам, которые готовы закрываться с вероятностью 80%.

Отношения с «Мелодией здоровья» выстроены на абсолютно рыночных принципах и никакого влияния на отношения с другими аптечными сетями не оказывают.

Судьба экс-пакета ЕБРР

— В начале 2021 года не раз слышала, что «Катрен» может стать объектом продажи. Откуда взялась эта информация?

— Возможно, это последствия встреч с инвесторами, интересующимися пакетом акций ЕБРР после его выхода. Данный интерес связан с желанием тем или иным способом приобщиться к приобретению доли в «Аптеке.ру», что вполне понятно, учитывая дикий рост стоимости акций интернет-компаний. Поскольку количество предложений непрерывно растет и отвлекает от работы, в ближайшее время мы примем решение по этому пакету. Из вариантов на данный момент наиболее предпочтительным выглядит прямой листинг на ММВБ, ориентированный на физические лица.*

Слишком много прямых контрактов

— На российском фармрынке «Катрен» уже много лет удерживает лидерство среди компаний-дистрибьюторов. Конкурентная борьба в этом сегменте идет между тремя игроками: «Катреном», «Пульсом» и «Протеком». Говорит ли это о том, что процесс консолидации на рынке дистрибуции завершен?

— Процесс консолидации можно считать завершенным, когда разрыв между третьим и четвертым местом в рейтинге будет в диапазоне пяти-десяти раз в зависимости от выборки стран для сравнения. Сейчас доля отличается в два или три раза, соответственно потенциал для консолидации сохраняется.

— Вы не прогнозируете снижение роли дистрибьюторов в процессе укрепления прямых взаимоотношений производителей с аптеками?

— Текущий уровень прямых взаимоотношений производителей с аптеками выглядит избыточным. Анализ рынков, сопоставимых с российским, показывает устойчивое наличие дистрибьюторов и незначительную долю прямых контрактов. Моду на прямые контракты стимулирует существование WALGREEN в США. Наличие одной успешной сети на крупнейшем мировом рынке не является статистическим примером успешности данной бизнес-модели.

Учитывая социальную значимость фармацевтического рынка, исключение дистрибьюторов невыгодно государству в первую очередь, поскольку многократно усложняет контроль за движением лекарственных средств. С позиции фундаментальной бизнес-теории, прямые контракты добавляют как минимум месяц запаса в цепочке поставок и генерируют неэффективные, в сравнении с работой TOP3 дистрибьюторов, затраты.



С точки зрения производителей, прямые контракты взрывообразно увеличивают риски по возврату денег за поставленный товар. Выбранный производителем баланс прямых поставок в аптечные сети и дистрибьюторам, входящих в TOP3, отражает его зрелость в данной части.

Ужесточение для оздоровления

— Многие аптеки в период пандемии высказывали недовольство ужесточением взаимоотношений с дистрибьюторами, в частности с «Катреном». Жаловались на сокращение отсрочки платежа, увеличение предоплаты. Именно от этих факторов, по данным розницы, зависел объем поставляемых в сеть дефицитных позиций.

— С фундаментальной точки зрения, отсрочка, предоставляемая аптеке, должна быть равна ее товарному запасу 30-45 дней в зависимости от размера. Лишняя отсрочка свидетельствует о ее убыточности или выведении денег из бизнеса, направлении их на долгосрочные инвестиции типа открытия или приобретения других аптек. Финансирование долгосрочных инвестиций за счет краткосрочных займов (товарных кредитов от дистрибьюторов ) — тяжелое нарушение финансовых правил. В конечном счете это приводит к банкротству или продаже бизнеса тем компаниям, которые это правило соблюдают. Пример с «Эркафарм» именно из этой серии.

Отсутствие дефицитных позиций и завышение цен дистрибьюторами для сетей с отсрочками свыше обозначенных считаю абсолютно справедливым и рыночным механизмом в работе с «болезненными и нарушителями». К счастью, данные проблемы слабо касаются «Катрена», и благородным делом «зачистки» этого сегмента преимущественно занимаются другие дистрибьюторы, поскольку «Катрен» с такими аптеками в основном не работает. Исключением по длительности отсрочки являются крупные сети, в чьем развитии мы заинтересованы, например, «Ригла», «Магнит», «Мелодия здоровья» и теперь «Эркафарм». Параметр заинтересованности обусловлен всего одним фактором: способностью оплатить долги сети ее акционером.

Отсутствие дефицитных позиций и завышение цен дистрибьюторами для сетей с отсрочками свыше обозначенных считаю абсолютно справедливым и рыночным механизмом в работе с «болезненными и нарушителями». К счастью, данные проблемы слабо касаются «Катрена», и благородным делом «зачистки» этого сегмента преимущественно занимаются другие дистрибьюторы, поскольку «Катрен» с такими аптеками в основном не работает.

— Дистрибьюторы настаивают на предоставлении клиентами банковских/страховых гарантий, личных поручительств. По вашему мнению, ужесточились ли отношения дистрибьюторов с розницей?

— Безусловно, отношения дистрибьюторов с розницей ужесточились, а это показатель развития рынка. Но, на мой взгляд, текущий уровень «ужесточения» явно недостаточен для его оздоровления. «Катрен» свое решение по «ужесточению» принял давно и заплатил за это потерей первого места в рейтинге, с тех пор условия работы с аптеками и аптечными сетями не меняются. Политика других дистрибьюторов в отношении отсрочек аптекам будет меняться по мере сокращения отсрочек от производителей, потенциал которого далеко не исчерпан.

Безусловно, отношения дистрибьюторов с розницей ужесточились, а это показатель развития рынка. Но, на мой взгляд, текущий уровень «ужесточения» явно недостаточен для его оздоровления.

— Какие меры «Катрен» принимает для того, чтобы избежать роста задолженности?

— С задолженностью у «Катрена» все хорошо, поэтому никаких мер мы не предпринимаем. Наиболее простым и правильным способом предотвращения проблем с задолженностью я считаю правильный выбор партнеров, которым предоставляется отсрочка платежа.

Конфликт с АСНА

— В прошлом году сложные взаимоотношения «Катрена» с АСНА вышли в публичную плоскость. После привлечения коллекторов удалось разрешить разногласия? Работаете ли вы сейчас с АСНА?

— Никаких отношений с аптечной ассоциацией АСНА «Катрен» не имеет, так же как и с прочими аптечными ассоциациями. Аптеки-участники АСНА работают с «Катреном» на общих основаниях, мы не интересуемся, как организованы их маркетинговые взаимоотношения с производителями. То, что у каких-то наших проблемных клиентов оказались общие с ассоциацией акционеры, явление рядовое, мы имеем в своей практике и более экзотические случаи. Мероприятия по взысканию долгов с проблемных клиентов — дело творческое, а в случае привлечения внешних подрядчиков или новых сотрудников приводят иногда к анекдотическим историям на радость журналистам. Перевод в публичную плоскость индивидуальных фантазий в таких случаях вызывает сожаление, и до этого случая публичные персоны, оказавшиеся в подобной ситуации, склонности к пиару не проявляли. Поскольку мне никто ни о чем не рассказывает, предполагаю, что на данный момент разногласия разрешены.

Мероприятия по взысканию долгов с проблемных клиентов — дело творческое, а в случае привлечения внешних подрядчиков или новых сотрудников приводят иногда к анекдотическим историям на радость журналистам.

Онлайн против ТОПов

— Рынок онлайн-продаж за последний год претерпел существенные изменения. Как сказался выход такого игрока, как «Сбер Еаптека» на показателях вашего онлайн-сервиса «Аптеки.ру»?

— Использование государственным Сбербанком своей прибыли для разрушения бизнеса своих клиентов вместо решения многочисленных социальных и инфраструктурных задач, стоящих перед государством, с моей точки зрения, аморально, что подтверждает обеспокоенность Центробанка. «Еаптека», используя административный ресурс и «безнаказанность» убыточной деятельности, формирует не только новый сервис, но и новые правила рынка. Сложившаяся особая щепетильность отрасли, предполагающая баланс между коммерческим и социальными интересами, под давлением «супербанка» смещается в сторону ее коммерциализации. Ослабление регуляторики и появление дополнительных звеньев в цепи поставок, безусловно, оживит рынок контрафактных лекарственных средств.

С другой стороны, существует объективная необходимость доставки на дом лекарств. С моей точки зрения, она должна происходить двумя способами. Первый — это доставка и по необходимости применение лекарственных средств специализированными (в регулятором плане) компаниями по уходу за больными на дому. Второе направление — это доставка препаратов на дом аптеками (или из аптек), находящимися на наименьшем расстоянии от потребителя. Такой способ обеспечивает наименьшие издержки и поддерживает экономику самих аптек. Мне известен успешный пример одной из крупнейших сетей по организации этого вида деятельности, который, надеюсь, получит распространение.

Использование государственным Сбербанком своей прибыли для разрушения бизнеса своих клиентов вместо решения многочисленных социальных и инфраструктурных задач, стоящих перед государством, с моей точки зрения, аморально, что подтверждает обеспокоенность Центробанка.

— Розница, особенно мелкая, периодически сообщает, что отказалась от работы с «Аптекой.ру». Они полагают, что сервис «оттягивает» на себя покупателей аптек и они только теряют в выручке. Вы согласны?

— Отказ мелких аптек от работы с «Аптекой.ру» означает, с моей точки зрения, ее проблему с платежами. К сожалению, консолидация рынка означает, что несколько тысяч аптек в год сменят владельцев или закроются. Клиентами «Аптеки.ру» в первую очередь являются мелкие аптеки и аптечные сети, поскольку дополнительный трафик «Аптеки.ру» генерирует, кроме своих продаж, дополнительные покупки посетителей и привыкание их к конкретной аптеке, если она заслуживает выбора по прочим показателям.

По сути, агрессивное развитие ТОПовых сетей сейчас в значительной мере сдерживается ростом «Аптеки.ру», поскольку мы забираем их покупателей и отдаем менее крупным. Как дистрибьютор мы категорически против консолидации аптечного рынка, поскольку это ведет к повышению рисков оплаты поставленного товара, исчезновению прибыли дистрибьюторов и в итоге монополизации рынка с повышением цен для конечного покупателя. Локальные примеры такой консолидации и супервысоких наценок мы уже наблюдаем, поскольку в эти регионы «Аптеку.ру» не пускают.

*Прямой листинг – это процесс выхода компании на биржу, при котором продаются не новые акции, а уже существующие бумаги акционеров.

Ольга Коберник

Полина Звездина

pharmvestnik