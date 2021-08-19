Eli Lilly меняет структуру для создания конкурента Aduhelm от болезни Альцгеймера

Eli Lilly объявила о разделении своей дочерней компании Lilly Bio-Medicines на два подразделения. Их ключевая задача в ближайшее время будет заключаться в выпуске на рынок препаратов от болезни Альцгеймера и атопического дерматита. Donanemab потенциально должен составить серьезную конкуренцию препарату от болезни Альцгеймера компании Biogen.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly разделила свое дочернее предприятие Lilly Bio-Medicines на два подразделения: Lilly Neurology и Lilly Immunology. Производитель заявил, что данный шаг способствует созданию «инновационных лекарственных средств». Об этом сообщается на сайте производителя.

Lilly Neurology возглавит Энн Уайт. Подразделение будет заниматься разработкой и производством препаратов от неврологических заболеваний. На дочернюю компанию ляжет ответственность за обезболивающие продукты и лекарства от нейродегенеративных болезней, находящихся на фазе III испытаний, в том числе за выпуск на рынок donanemab, предназначенного для лечения болезни Альцгеймера и получившего недавно статус прорывной терапии от FDA. Eli Lilly планирует подать заявку на одобрение лекарственного средства в IV квартале этого года. Donanemab потенциально должен составить серьезную конкуренцию препарату от болезни Альцгеймера компании Biogen, который недавно получил регистрацию от американского регулятора.

Главой Lilly Immunology назначен Патрик Йонссон. В компетенции подразделения будут лекарственные средства от иммунологических заболеваний, в том числе препараты в области дерматологии, гастроэнтерологии и ревматологии. Кроме того, дочерняя компания будет работать над выводом на рынок лекарства lebrikizumab, которое выступит в качестве конкурента препарату Dupixent, разработанного Sanofi. Лекарственные средства предназначены для лечения средней и тяжелой степеней атопического дерматита.

Владимир Заболотских

pharmvestnik