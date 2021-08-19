«Катрен» рассматривает возможность выхода на Московскую биржу

«Катрен» намерена принять решение по пакету акций, до 2020 года принадлежавшем ЕБРР, рассказал генеральный директор и совладелец компании Леонид Конобеев в интервью «ФВ». Сейчас дистрибьютор получает большое число предложений от потенциальных инвесторов. «Интерес инвесторов связан с желанием приобщиться тем или иным способом к приобретению доли в «Аптеке.ру», что вполне понятно, учитывая дикий рост стоимости акций интернет-компаний».

Переговоры с инвесторами отвлекают менеджмент от работы, поэтому в ближайшее время компания примет решение по этому пакету. «Из вариантов на данный момент наиболее предпочтительным выглядит прямой листинг на ММВБ, ориентированный на физические лица», — сообщил Конобеев. Прямой листинг – это процесс выхода компании на биржу, при котором продаются не новые акции, а уже существующие бумаги акционеров.

ЕБРР купил 15,4% акций «Катрена» в 2012 году, заплатив 2,9 млрд руб. Владельцы компании утверждали, что это произошло за счет допэмиссии. За 2017 год доля ЕБРР в «Катрене» снизилась с 15,4% до 5,1%, в 2020 году компания завершила обратный выкуп своих акций.

Фото: katren.ru

Ольга Коберник

pharmvestnik