Центр Гамалеи увеличил срок годности вакцины «Спутник V» до 1 года

Минздрав одобрил изменения в действующие инструкции вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в части увеличения срока годности до 1 года. Новые сроки хранения будут применять только к сериям препарата, произведенным на площадке самого Центра Гамалеи.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи увеличил сроки годности вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») до 1 года. Информация об одобрении Минздравом России соответствующих изменений в регистрационное досье препарата размещено в ГРЛС.

Согласно ведомости изменений № 7 от 26 мая 2021 года выпускать препараты с новым сроком годности будут пока на производственной площадке самого Центра им. Гамалеи. Изменения распространяются только на оба компонента замороженной формы препарата.

Сроки годности вакцин с других производственных площадок остались прежними — 6 месяцев, а жидкого препарат — 2 месяца.

В конце июня были внесены изменения в инструкцию «Спутника V» в части разделов «Противопоказания» и «Применение при беременности и период грудного вскармливания». Тогда из противопоказаний векторной вакцины была удалена беременность.

Таисия Кубрина

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