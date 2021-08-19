FDA выдало ускоренное одобрение противоопухолевому препарату Jemperli от GSK

GSK получает ускоренное одобрение американского регулятора FDA на препарат Jemperli. Теперь он может использоваться взрослыми с рецидивирующими или прогрессирующими солидными опухолями с дефицитом репарации ошибок репликации (dMMR).

GlaxoSmithKline объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило новое показание для препарата Jemperli. Теперь средство может использоваться для лечения взрослых пациентов с рецидивирующими или прогрессирующими солидными опухолями с дефицитом репарации ошибок репликации (dMMR). По данным компании, это показание получило ускоренное одобрение на основании скорости реакции опухоли и продолжительности этой реакции в клинических исследованиях.

Jemperli представляет собой антитело, блокирующее рецептор PD-1. Оно связывается с рецептором и блокирует его взаимодействие с лигандами PD-L1 и PD-L2. Jemperli изучается в исследованиях в качестве монотерапии и в составе комбинированных схем, в том числе у женщин с рецидивирующим или первично распространенным раком эндометрия, у женщин с немуцинозным эпителиальным раком яичников III или IV стадий и у пациентов с другими распространенными солидными опухолями.

Препарат, ранее известный как TSR-042, создавался в рамках сотрудничества между компаниями Tesaro и AnaptysBio. В 2019 году GSK приобрела Tesaro за 5,1 млрд долл., в результате чего получила доступ к противоопухолевым препаратам Jemperli и Zejula. Последний предназначен для лечения эпителиального рака яичников, рака маточных труб и первичного рака брюшины.

В апреле 2021 года FDA предоставило ускоренное разрешение на использование Jemperli для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим или распространенным раком эндометрия dMMR, которые прогрессировали после предшествующего лечения платиносодержащими препаратами.

Николай Соколов

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