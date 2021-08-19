Минздрав перерегистрировал цены на 11 препаратов иммуноглобулина человека из-за угрозы дефицита

Одиннадцати препаратам с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» пяти производителей в разных дозировках изменили цены, согласно Постановлению Правительства РФ № 1771. Ранее Минпромторг сообщил, что получает информацию о нехватке препарата в регионах. Риск возникновения дефицита препарата связан с низкой установленной предельной отпускной ценой, а также нехваткой и высокой стоимостью сырья (плазмы крови), необходимого для производства препарата.
Министерство здравоохранения перерегистрировало цены на 11 препаратов с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» в разных дозировках и упаковках. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра лекарственных средств. Ранее цены согласовала ФАС, согласно Постановлению Правительства РФ № 1771.
Список препаратов иммуноглобулина человека, цена на которые была перерегистрирована
|Торговое наименование
|Владелец РУ
|Дозировка/упаковка
|Цена (в рублях)
|1.
|«Интратект»
|«Биотест Фарма ГмбХ»
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 200 мл во флаконах
|41 149,90
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл во флаконах
|22 073,19
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах
|11 313,07
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 20 мл во флаконах
|4 132,79
|2.
|«Иммуноглобулин человека нормальный»
|ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой»
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 25 мл во флаконах
|2700
|3.
|«Октагам»
|«Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес мбХ»
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 200 мл во флаконах
|49 162,50
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл во флаконах
|24 581,25
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах
|12 290,62
|раствор для инфузий, 50мг/мл, 20 мл во флаконах
|4 916,25
|4.
|«Октагам® 10%»
|«Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес мбХ»
|раствор для инфузий, 100 мг/мл, 200 мл во флаконах
|97 945
|раствор для инфузий, 100 мг/мл, 100 мл во флаконах
|48 974,21
|раствор для инфузий, 100 мг/мл, 50 мл во флаконах
|24 486,25
|раствор для инфузий, 100 мг/мл, 20 мл во флаконах
|9 794,50
|5.
|«Иммуноглобулин Сигардис МТ»
|ООО «Сигардис Рус»
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл во флаконах
|19 992,41
|6.
|«Иммуноглобулин Сигардис»
|ООО «Сигардис Рус»
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах
|9 996,20
|7.
|«Иммуноглобулин человека нормальный»
|ГБУЗ «ЧОСПК»
|раствор для внутримышечного введения, 1,5 мл/доза, 1,5 мл в ампулах
|5 100
|раствор для внутримышечного введения, 3 мл/2 дозы, 3 мл в ампулах
|10 200
|8.
|«Иммуновенин»
|НПО «Микроген»
|лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл, 25 мл в бутылках
|5 100
|9.
|«Иммуноглобулин человека нормальный»
|НПО «Микроген»
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 25 мл во флаконах
|5 100
|10.
|«Иммуноглобулин человека нормальный»
|НПО «Микроген»
|раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (10)
|5 100
|раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (10)/в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа (штрих-код: 4602784004586)
|5 100
|раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (10)/в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа (штрих-код: 4605260004216)
|5 100
|раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (5) — кассетные контурные упаковки (2)
|5 100
|11.
|«Имбиоглобулин»
|НПО «Микроген»
|раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах и бутылках
|10 200
«Согласно представленным документам и заключению Росздравнадзора от 01.07.2021 № 01-36079/21 в отношении лекарственных препаратов, соответствующих МНН «иммуноглобулин человека нормальный», в формах выпуска «раствор для инфузий», «раствор для внутримышечного введения», «лиофилизат для приготовления раствора для инфузий» выявлены риски возникновения дефектуры в связи с ценообразованием на них», — говорится в решении ФАС по поводу согласования цен.
В начале августа стало известно, что продажи иммуноглобулина человека нормального в первом полугодии 2021 года уменьшились на 36% в упаковках и на 41% в рублях. В Минпромторге России сообщили «ФВ», что им периодически поступают данные от разных регионов о нехватке препарата. При этом в пяти субъектах в первом полугодии этого года не прошло ни одного аукциона на закупку препарата.
Минпромторг информировал Росздравнадзор о риске возникновения дефицита иммуноглобулина человеческого нормального из-за низкой установленной предельной отпускной цены, а также нехватки и высокой стоимости сырья.
Маргарита Грошева
Григорий Дубов
pharmvestnik