Минздрав перерегистрировал цены на 11 препаратов иммуноглобулина человека из-за угрозы дефицита

Одиннадцати препаратам с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» пяти производителей в разных дозировках изменили цены, согласно Постановлению Правительства РФ № 1771. Ранее Минпромторг сообщил, что получает информацию о нехватке препарата в регионах. Риск возникновения дефицита препарата связан с низкой установленной предельной отпускной ценой, а также нехваткой и высокой стоимостью сырья (плазмы крови), необходимого для производства препарата.

Министерство здравоохранения перерегистрировало цены на 11 препаратов с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» в разных дозировках и упаковках. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра лекарственных средств. Ранее цены согласовала ФАС, согласно Постановлению Правительства РФ № 1771.

Список препаратов иммуноглобулина человека, цена на которые была перерегистрирована

Торговое наименование Владелец РУ Дозировка/упаковка Цена (в рублях) 1. «Интратект» «Биотест Фарма ГмбХ» раствор для инфузий, 50 мг/мл, 200 мл во флаконах 41 149,90 раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл во флаконах 22 073,19 раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах 11 313,07 раствор для инфузий, 50 мг/мл, 20 мл во флаконах 4 132,79 2. «Иммуноглобулин человека нормальный» ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой» раствор для инфузий, 50 мг/мл, 25 мл во флаконах 2700 3. «Октагам» «Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес мбХ» раствор для инфузий, 50 мг/мл, 200 мл во флаконах 49 162,50 раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл во флаконах 24 581,25 раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах 12 290,62 раствор для инфузий, 50мг/мл, 20 мл во флаконах 4 916,25 4. «Октагам® 10%» «Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес мбХ» раствор для инфузий, 100 мг/мл, 200 мл во флаконах 97 945 раствор для инфузий, 100 мг/мл, 100 мл во флаконах 48 974,21 раствор для инфузий, 100 мг/мл, 50 мл во флаконах 24 486,25 раствор для инфузий, 100 мг/мл, 20 мл во флаконах 9 794,50 5. «Иммуноглобулин Сигардис МТ» ООО «Сигардис Рус» раствор для инфузий, 50 мг/мл, 100 мл во флаконах 19 992,41 6. «Иммуноглобулин Сигардис» ООО «Сигардис Рус» раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах 9 996,20 7. «Иммуноглобулин человека нормальный» ГБУЗ «ЧОСПК» раствор для внутримышечного введения, 1,5 мл/доза, 1,5 мл в ампулах 5 100 раствор для внутримышечного введения, 3 мл/2 дозы, 3 мл в ампулах 10 200 8. «Иммуновенин» НПО «Микроген» лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл, 25 мл в бутылках 5 100 9. «Иммуноглобулин человека нормальный» НПО «Микроген» раствор для инфузий, 50 мг/мл, 25 мл во флаконах 5 100 10. «Иммуноглобулин человека нормальный» НПО «Микроген» раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (10) 5 100 раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (10)/в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа (штрих-код: 4602784004586) 5 100 раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (10)/в комплекте с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа (штрих-код: 4605260004216) 5 100 раствор для внутримышечного введения, 100 мг/мл, 1,5 мл — ампулы (5) — кассетные контурные упаковки (2) 5 100 11. «Имбиоглобулин» НПО «Микроген» раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл во флаконах и бутылках 10 200

«Согласно представленным документам и заключению Росздравнадзора от 01.07.2021 № 01-36079/21 в отношении лекарственных препаратов, соответствующих МНН «иммуноглобулин человека нормальный», в формах выпуска «раствор для инфузий», «раствор для внутримышечного введения», «лиофилизат для приготовления раствора для инфузий» выявлены риски возникновения дефектуры в связи с ценообразованием на них», — говорится в решении ФАС по поводу согласования цен.

В начале августа стало известно, что продажи иммуноглобулина человека нормального в первом полугодии 2021 года уменьшились на 36% в упаковках и на 41% в рублях. В Минпромторге России сообщили «ФВ», что им периодически поступают данные от разных регионов о нехватке препарата. При этом в пяти субъектах в первом полугодии этого года не прошло ни одного аукциона на закупку препарата.

Минпромторг информировал Росздравнадзор о риске возникновения дефицита иммуноглобулина человеческого нормального из-за низкой установленной предельной отпускной цены, а также нехватки и высокой стоимости сырья.