«Медсинтез» может стать девятой площадкой по выпуску «Спутника V»

После выпуска тестовых партий вакцины «Спутник V» уральский фармзавод «Медсинтез» может стать девятой площадкой, которая производит эту вакцину в стране. На предприятии уже создан производственный участок, на котором планируется изготавливать препарат.

Фармзавод «Медсинтез» в Свердловской области произвел тестовые партии вакцины против COVID-19 «Спутник V», сообщил «Коммерсанту» председатель совета директоров предприятия Александр Петров. По его словам, уже создан производственный участок, «Медсинтез» работает с разработчиком вакцины – Центром им. Гамалеи, который принимает решение о достаточности мощностей для выпуска «Спутника V».

«Медсинтез» может стать девятой площадкой, производящей эту вакцину от коронавируса в России. Сейчас разрешение на выпуск препарата имеют восемь площадок: «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», «Лекко» (две площадки), «Фармстандарт-УфаВИТА», «Медгамал» Центра им. Гамалеи.

В мае «Медсинтез» приостановил работу над собственной вакциной от COVID-19 «Урал» из-за высокой стоимости проекта.

Григорий Дубов

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