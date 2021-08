В Великобритании одобрили вакцину Moderna от COVID-19 для подростков

Управление по контролю лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) Великобритании 17 августа выдало разрешение на использование вакцины американской фармкомпании Moderna против COVID-19 (Spikevax) для иммунизации детей в возрасте от 12 до 17 лет. В июле для такой же возрастной группы вакцина была одобрена в Евросоюзе.

MHRA подтвердило, что вакцина безопасна и эффективна для подростков. Согласно промежуточным результатам клинических исследований (КИ) препарата на людях в возрасте 12–17 лет, опубликованным в августе 2021 года в The New England Journal of Medicine, наиболее частыми побочными реакциями были боль в месте инъекции, усталость и головная боль. Европейское агентство лекарственных средств разрешило вакцинировать подростков препаратом Spikevax в июле 2021 года.

Эта вакцина стала вторым одобренным в Великобритании препаратом для подростков. В июне для иммунизации детей в возрасте от 12 до 15 лет в стране была разрешена вакцина от Pfizer и BioNTech. Также препарат этих компаний для вакцинации подростков с мая 2021 года одобрен в США. В июне возможность иммунизации детей от 12 лет этой вакциной признала Всемирная организация здравоохранения.

В России для вакцинации детей пока не одобрен ни один из зарегистрированных препаратов. В настоящее время в стране проходят КИ – подросткам в возрасте 12–17 лет вводят Спутник V в концентрации 1:10 и 1:5. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовит отчет перед проведением II расширенной фазы КИ.

«К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тысячи человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», – отметил директор НИЦ Александр Гинцбург.

Параллельно в России наблюдается рост заболеваемости детей COVID-19. Статистику об этом и доле госпитализированных детей федеральные ведомства не публикуют, но в последнее время региональные органы здравоохранения стали чаще фиксировать случаи заражения коронавирусной инфекцией среди детей. Подробнее о ситуации в регионах – в обзоре Vademecum.