Исследование: эффективность третьей дозы вакцины составляет 86%

Один из ведущих поставщиков медуслуг Израиля – Maccabi – сравнил данные вакцинированных двумя и тремя дозами препарата от Pfizer и BioNTech. Промежуточные данные показали, что эффективность третьей дозы вакцины у людей старше 60 лет составляет 86%. Один из ведущих поставщиков медуслуг Израиля – Maccabi – сравнил данные вакцинированных двумя и тремя дозами препарата от Pfizer и BioNTech. Промежуточные данные показали, что эффективность третьей дозы вакцины у людей старше 60 лет составляет 86%.

В исследовании сравнивались данные 149,1 тысячи членов больничной кассы Maccabi старше 60 лет, получивших третью дозу по крайней мере семь дней назад, и 675,6 тысячи человек того же возраста, пола и социально-экономического положения, получивших только две дозы в январе и феврале 2021 года.

У 37 человек из группы людей, получивших третью дозу, был диагностирован COVID-19 в сравнении с 1 064 положительными случаями среди привившихся двумя дозами.

Третья доза вакцины обеспечивает высокую степень защиты как от заражения, так и от тяжелого течения COVID-19 и может стать «решением для сдерживания вспышки коронавирусной инфекции», заключил ведущий аналитик Maccabi Анат Экка Зохар.

Pfizer и BioNTech в июле сообщили о том, что с течением времени эффективность их вакцины от заражения COVID-19 снижается и что третья доза препарата способна защитить человека от всех штаммов коронавируса. В августе данные исследования по третьей дозе были направлены в FDA.

В Израиле в июле разрешили вводить третью бустерную дозу вакцины Pfizer и BioNTech людям с ослабленным иммунитетом и гражданам старше 60 лет. Разрешить применение третьей дозы готовятся и в США.

В ВОЗ пока не видят необходимости в бустерных дозах. «Это похоже на ситуацию, в которой человек со спасательным кругом пытается надеть на себя второй спасательный круг, в то время как у другого человека нет даже одного спасательного круга», – заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Рекомендации Минздрава России по вакцинации предполагают проведение ревакцинации от COVID-19 каждые полгода при неблагоприятной эпидемиологической обстановке (экстренная вакцинация) и раз в год при достижении коллективного иммунитета (рутинная вакцинация).