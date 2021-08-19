Правительство поддержало законопроект об ужесточении контроля за антибиотиками в ветеринарии

Правительство России поддержало законопроект об ужесточении контроля за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

«На заседании правительства был поддержан пакет поправок в закон «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств», подготовленный Россельхознадзором. Законопроект вводит запрет на добавление противомикробных препаратов в корма без рецепта», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в аппарате вице-премьера, проект закона в ближайшее время будет направлен в Госдуму.

«Поправки направлены на усиление контроля за применением антибактериальных препаратов в животноводстве и птицеводстве. По экспертным оценкам неконтролируемое применение антибиотиков является одной из причин антибиотикорезистентности — устойчивости возбудителей инфекций к лекарственным средствам. Законопроект вводит нормы по рецептурному отпуску препаратов, что позволит снизить случаи их безосновательного использования и улучшит качество и безопасность готовой продукции», — сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении.

Согласно законопроекту, предлагается установить запрет на добавление антимикробных препаратов в корма и реализацию таких кормов при отсутствии требования или рецепта.

Предстоит установить категории лиц, которым требуется наличие лицензии на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве и реализации.

Оформление рецепта на лекарственный препарат для ветеринарного применения будет возможно в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Россельхознадзор наделяется полномочием по утверждению перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов, отпускаемых по рецептам или требованиям, формы требований, порядка их оформления, учета и хранения.

Вступление в силу федерального закона предусмотрено с 1 сентября 2022 года.

В конце июля сообщалось, что Минсельхоз разработал и выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа, которым утверждается перечень лекарств для животных, использование которых будет ограничено в рамках стратегии предупреждения антимикробной резистентности. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru , его обсуждение завершится 23 августа.

Сейчас в ветеринарии используют антибиотики, предназначенные в том числе и для людей. Их попадание в продукт животного происхождения может вызывать резистентность к лекарствам, применяемым при лечении человека.

В декабре 2020 года был принят Федеральный закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации». Документом предлагается ввести ограничения на бесконтрольное применение антимикробных лекарственных препаратов, в том числе в ветеринарии.

Елена Сидорова

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