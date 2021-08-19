Аптечная сеть «Алоэ» откроет более сотни аптек в гипермаркетах «Лента»

Федеральная аптечная сеть «Алоэ» планирует открыть более 165 аптек в гипермаркетах «Лента». По оценкам сети, сотрудничество позволит увеличить ее выручку почти в два раза.

В гипермаркетах «Лента» появятся более 165 аптек сети «Алоэ». Точки площадью от 15 до 110 кв. м будут расположены в прикассовой зоне. Об этом говорится в пресс-релизе аптечной сети, поступившем «ФВ».

Первые аптеки откроются в гипермаркетах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в III квартале 2021 года, рассказали в сети. В дальнейшем география размещения охватит 85 городов. Сейчас в сети насчитывается более 300 аптек.

В «Алоэ» уверены, что сотрудничество позволит сети значительно увеличить выручку. «Безусловно, это важная веха в развитии аптечной сети. По нашим оценкам, такой шаг позволит увеличить выручку практически в 2 раза за счет стабильного трафика внутри гипермаркетов», — заявил коммерческий директор «Алоэ» Дмитрий Кузов.

По данным AlphaRM, в первом полугодии 2021 года оборот аптечной сети «Алоэ» составил 5 млрд руб. В рейтинге TOP300 сеть поднялась с 27 места в 2020 году на 21 место в 2021 году.

Как и в других аптеках «Алоэ», клиентам будут предлагаться акции и возможность заказа редких лекарств. Также в новых точках можно будет забирать интернет-заказы, следует из пресс-релиза.

Ранее «ФВ» писал о другом крупном сотрудничестве «Алоэ» с компанией «Роснефть». В июне «Роснефть» совместно с сетью запустила в пилотном режиме сервис дорожных аптек «Аптека авто» на базе автозаправочных станций Санкт-Петербурга.

Фото: Екатерина Погонцева

Руслан Мавлиханов

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