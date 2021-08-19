У банкротящейся участницы опиоидного скандала в США Mallinckrodt нашли акционеров из России

У американо-ирландской компании Mallinckrodt, которая проходит процедуру банкротства, нашли российских акционеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Издание пишет, что в августе американская Buxton Helmsley Group раскрыла данные об инвесторах компании, среди них обнаружились 13 человек с российским гражданством. РБК отмечает, что инвесторов с российским гражданством может быть больше, их число может составлять до 10% от общего числа инвесторов. Опираясь на источники, издание сообщает, что на них приходится от 10 % до 20% всего капитала компании.

Mallinckrodt подала заявление о банкротстве в октябре прошлого года. Причиной стали сотни исков, обвиняющих компанию в способствовании распространению эпидемии опиоидной зависимости в США. Производитель согласился выплатить 1,6 млрд долл. по этим искам, первые 450 млн будут выплачены по мере того, как компания пройдет процедуру банкротства.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, за 20 лет, с 1999 по 2019 год, почти 500 тыс. человек в Соединенных Штатах умерли от передозировки опиоидами, с учетом отпускаемых по рецепту и запрещенных препаратов. Mallinckrodt стала третьим после Insys Therapeutics и Purdue Pharma производителем опиоидов, который обратился за защитой от кредиторов, согласно американскому закону о банкротстве.

При этом издание The Irish Times пишет, что инвесторы недовольны тем, как руководство компании вело себя во время опиоидного кризиса. «Возникает вопрос, выполнял ли совет должным образом свою регулирующую надзорную роль в годы, предшествовавшие принятию Правительством США жестких мер в отношении мошеннических маркетинговых схем производителей опиоидов», — утверждает представитель консалтинговой компании Glass Lewis.

Glass Lewis призывает инвесторов проголосовать против переизбрания членов совета директоров Мартина Кэрролла и Книлэнда Янгблада. Оба были членами комитетов Mallinckrodt по вопросам корпоративного управления и соблюдения нормативных требований с момента открытия компании в Нью-Йорке в 2013 году. Консалтинговая фирма также призвала акционеров проголосовать против всех членов комитета по кадрам и компенсациям Mallinckrodt из-за подозрений по поводу зарплат, которые назначались высшему руководству.

Николай Соколов

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