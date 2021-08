У банкротящейся участницы опиоидного скандала в США Mallinckrodt нашли акционеров из России » «Роста» надеется взыскать с D.I.P. Pharma International Holding Ltd 1,51 млрд рублей Компания «Роста» подала в Арбитражный суд Москвы иск к D.I.P. Pharma International Holding Ltd на сумму 1,51 млрд рублей. По данным электронной картотеки арбитражных дел, ранее стороны не вели судебных споров. Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал 16 августа иск АО «Роста» к D.I.P. Pharma International Holding Ltd. На иск обратил внимание портал «Право.Ru». Сумма исковых требований по делу составила 1,51 млрд руб., следует из данных портала «Мой арбитр». Подробности дела пока недоступны. Суд еще не принял его к производству. Иск передали судье Арслану Эльдееву. По данным электронной картотеки арбитражных дел, ранее стороны не вели судебных споров. D.I.P. Pharma участвовала в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в деле о банкротстве группы «Роста». Как сообщал «Коммерсантъ» в 2014 году, в число бенефициаров D.I.P. Pharma входил Давид Паникашвили, основной владелец группы «Роста». Кипрская компания приобретала другие зарубежные фирмы, которые контролируют ряд российских аптечных сетей – «Первая помощь», «Медея» и «Ленинградские аптеки». В марте «ФВ» писал, что ПАО «Сбербанк» рассчитывает увеличить шансы на продажу площадки обанкротившегося фармдистрибьютора «Роста» в Санкт-Петербурге за счет заполнения площади складскими помещениями сервиса «Сбер Еаптека», принадлежащего Сбербанку. Речь идет о комплексе площадью около 11 тыс. кв. м. Производство компании было заложено в 2016 году, когда основатель группы «Роста» Давид Паникашвили открыл в Сбербанке кредитную линию на 2,6 млрд руб. В 2018 году этот долг выкупила компания «Нефтесервис», принадлежащая Сбербанку. Сейчас задолженность Паникашвили перед банком превышает 8 млрд руб. В январе 2019 года АО «Роста» признали банкротом. В 2018 году завод впервые выставили на продажу – тогда залогодержатель актива Сбербанк надеялся выручить за него более 3 млрд руб. Покупателей на площадку тогда не нашлось, участники рынка называли ее стоимость завышенной. В январе 2021 года объект вновь выставили на продажу – уже за 2,5 млрд руб., но торги снова не состоялись из-за отсутствия заявок. pharmvestnik