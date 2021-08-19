ФАС отказалась согласовать региональные надбавки на препараты из перечня ЖНВЛП в трех областях

Федеральная антимонопольная служба отказалась согласовывать проекты решения органов исполнительной власти Курской, Псковской и Ульяновской областей об установлении предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на лекарства, сообщается на сайте ФАС. Регионы должны учесть замечания службы и до 15 сентября представить в ФАС исправленные заявки.

ФАС рекомендует Агентству по регулированию цен и тарифов Ульяновской области провести корректировки расчетов предельных размеров оптовых надбавок на наркотические и психотропные ЖНВЛП, так как значение показателя «Прибыль от продаж до налогообложения в т.ч. — по перечню ЖНВЛП при коммерческом отпуске», превышающее значение показателя «Прибыль от продаж до налогообложения» указывает на некорректность представленных расчетов.

Основанием для отказа согласовать проект постановления администрации Курской области стало то, что власти региона не представили расчеты предельных размеров оптовых надбавок к ценам на наркотические и психотропные ЖНВЛП.

Кроме того, в представленных документах значение показателя «Прибыль от продаж до налогообложения в т.ч. — по перечню ЖНВЛП при коммерческом отпуске», превышающее значение показателя «Прибыль от продаж до налогообложения» указывает на некорректность представленных расчетов.

Такое же замечание стало причиной отказа согласовать постановление администрации Псковской области.

ФАС обращает внимание, что согласно ежемесячным докладам Росздравнадзора по результатам проведения мониторинга ассортимента и цен на препараты из Перечня ЖНВЛП Ульяновская и Псковская области регулярно относится к регионам с наименьшим количеством наименований ЖНВЛП (по МНН) в амбулаторном и госпитальном сегментах фармрынка.

Антимонопольная служба рекомендует руководству этих регионов провести анализ влияния установленных в настоящее время предельных размеров оптовых надбавок на возможность медицинских организаций оперативно закупать лекарства по государственным и муниципальным контрактам.

Елена Сидорова

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