Росздравнадзор обновил аптекам категории риска для проверок с учетом нового критерия

Росздравнадзор обновил рисковый рейтинг субъектов фармрынка. В новом списке, как и в прошлом году, нет ни одной организации с низким риском нарушения обязательных требований. В этом году для аптек расчеты проводились с учетом разрешения на онлайн-торговлю.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения обновила значения категории риска причинения вреда (ущерба) при работе аптек и фармацевтических складов. Приказ от 17 августа № 7753 с соответствующими приложениями опубликован на сайте Росздравнадзора. В отличие от документа прошлого года, надзорный орган не включил в приказ производителей лекарств.

Рисковый рейтинг субъектам фармрынка Росздравнадзор присваивает ежегодно начиная с 2017 года. В отношении аптек, дистрибьюторов и больниц с категорией низкого риска плановые проверки не проводятся. Но, согласно новым спискам, таких объектов в этом году, как и в прошлом, нет.

По данным сводной таблицы, в категорию значительного риска нарушения обязательных требований включили 3,4 тыс. фармацевтических учреждений, в категорию среднего риска — 45,2 тыс., а с умеренным риском — 33,2 тыс. организации.

В этом году для аптечных организаций появился дополнительный показатель возможного риска — реализация лекарственных препаратов дистанционным способом. Кроме того, в Постановлении Правительства № 1049 учтены новые формы государственного контроля и новые сроки для проведения плановых контрольных мероприятий с учетом критериев риска.

Организовать плановый инспекционный визит, плановую выездную или документарную проверку фармацевтической организации со значительным риском Росздравнадзор может не чаще чем один раз в три года. Для среднего риска устанавливается пятилетняя периодичность планового контроля, а для умеренного — шестилетняя.

Таисия Кубрина

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