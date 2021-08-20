Инвесторы вложили 700 млн долл. в разработку и испытание китайской мРНК-вакцины от COVID-19

Китайская биотехнологическая компания Suzhou Abogen Biosciences заявила, что смогла привлечь более 700 млн долл. инвестиций в ходе очередного раунда финансирования. Деньги пойдут на разработку и исследование новой вакцины от COVID-19, а также на расширение линейки препаратов производителя. Об этом пишет портал для инвесторов Snowball Finance.

Разработка противоковидной вакцины Abogen, которая получила название ARCoV, проходит совместно с китайским военным научно-исследовательским институтом и биотехнологической компанией Walvax Biotechnology. В основе препарата лежит технология мессенджерной РНК (мРНК), которая используется в вакцинах компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. В настоящее время ARCoV проходит фазу III клинических испытаний, в которой должны принять участие более 28 тыс. человек, говорится в реестре клинических испытаний ClinicalTrials.gov.

В числе инвесторов, вложивших наибольшее количество средств, были отмечены такие компании, как Temasek, Invesko Developing Markets Fund, Loyal Valley Capital (LVC), GL Ventures, Yunfeng Capital, Lilly Asia Ventures (LAV) и Boyu Capital.

С момента своего основания в начале 2019 года Abogen создала собственную мРНК-платформу, которая позволяет разрабатывать препараты, в том числе вакцины от инфекционных заболеваний и лекарства для лечения рака. В июне 2020 года ARCoV стала первой мРНК-вакциной, одобренной для испытаний в рамках клинических исследований в Китае. Ее отличительной особенностью является возможность хранения при температуре 2—8°C, в отличие от других мРНК-вакцин, требующих особо низких температурных условий, сообщает Reuters.

Владимир Заболотских

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