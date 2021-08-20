Ученые из Петербурга представили данные независимого исследования эффективности «Спутника»

Шансы тяжелого течения коронавируса у полностью привитых «Спутником V» пациентов снижаются в пять раз, а эффективность вакцины против осложнений, требующих госпитализации, составляет 81%. Таковы выводы исследования, проведенного учеными из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), Первого меда в Санкт-Петербурге и Тарусской больницы.

С препринтом результатов ознакомилась «Русская служба Би-би-си».

«Вакцинация на 81% защищает пациента с симптомами COVID-19 от попадания в больницу во время третьей волны пандемии в Петербурге, вызванной штаммом «Дельта», — говорится в исследовании.

Для анализа были использованы данные 13 894 пациентов, из них 1291 пациент был полностью вакцинирован. В итоге 1274 привитых пациента были отправлены на амбулаторное лечение домой и 17 пациентов (3,4%) были госпитализированы, свидетельствуют данные исследования.

Авторы отмечают, что это первое исследование, посвященное изучению эффективности вакцин от COVID-19, проведенное в реальных условиях в России, а также одно из первых исследований в мире, где предоставлена информация о защитном эффекте вакцины от повреждений легких. Независимых исследований эффективности «Спутника V» в России ранее не проводилось.

Как выяснили ученые, вакцинация наиболее эффективна применительно к женщинам (84%), чем к мужчинам (76%). Также эффективность вакцинации повышается у пациентов старше 50 лет (82%), тогда как у пациентов в возрасте 18–49 лет она составляет 63%.

«Мы наблюдали резкий рост вероятности госпитализации по мере увеличения возраста для невакцинированных пациентов по сравнению с почти одинаковой зависимостью между возрастом и вероятностью госпитализации для полностью привитой группы пациентов», — отмечают ученые.

Как пояснил соавтор исследования, заместитель главврача по медицинской части МИБС Михаил Черкашин, подавляющее число вакцинированных имеют лишь легкие симптомы инфекции, в редких случаях у них диагностируется пневмония, однако тяжелой формы пневмонии не было зафиксировано ни у одного из вакцинированных пациентов.

В исследовании отмечается, что среди пациентов с поражением более 75% легких не было тех, кто прошел полный курс вакцинации.

Исследование было проведено на базе данных о пациентах двух амбулаторных центров Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), которые выполняют в Санкт-Петербурге функцию сортировочных центров. Участники опроса сообщали о количестве доз и датах вакцинации, однако информацию о типах вакцин ученые не собирали.

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