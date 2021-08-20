Бывшего главу компании Medivation обвинили в мошенничестве перед слиянием с Pfizer

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила бывшего руководителя отдела развития бизнеса Medivation Мэтью Панувата в инсайдерской торговле перед тем, как компанию приобрела Pfizer. Об этом пишет FiercePharma.

За несколько дней до того в 2016 году Pfizer и Medivation обнародовали свои планы по слиянию, Пануват приобрел краткосрочные опционы на акции Incyte Corporation, которая также занималась онкологическими исследованиями.

Бывший руководитель по развитию Medivation якобы купил опционы «в течение нескольких минут после того, как узнал строго конфиденциальную информацию о слиянии». Комиссия утверждает, что Пануват знал, что инвесторы рассматривали Incyte как аналогичную Medivation компанию и ожидали, что сделка с Pfizer приведет к увеличению стоимости акций Incyte.

После объявления о слиянии цена акций Incyte выросла примерно на 8%, что помогло Панувату получить 107 тыс. долл. «незаконной прибыли». При этом политика Medivation в отношении инсайдерской торговли «прямо запрещала» Панувату использовать конфиденциальную информацию для торговли ценными бумагами других публичных компаний.

«Инсайдеры из биофармацевтической отрасли часто имеют доступ к закрытой информации о слияниях, испытаниях лекарственных препаратов или одобрениях регулирующих органов, которая влияет на стоимость акций не только их компании, но и других компаний из отрасли», — заявил Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам. По его словам, комиссия «стремится» искоренить незаконную торговлю «во всех формах».

Это не первая утечка инсайдерской информации, связанная со сделкой Pfizer и Medivation. Еще в 2016 году комиссия заявила, что бывший советник по инвестициям в Oppenheimer & Co. Дэвид Хобсон использовал информацию от своего друга Майкла Мачоцио для получения прибыли от незаконных сделок. Мачоцио работал в Pfizer, но позже был уволен после расследования, проведенного компанией. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, в центре внимания тогда оказались планы слияний и поглощений, в том числе планы Pfizer в отношении Medivation. Суд приговорил Хобсона к шести месяцам тюрьмы в 2017 году.

Николай Соколов

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