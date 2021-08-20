RxCode удостоена серебряной медали в рейтинге устойчивости бизнеса

Компания RXCode стала обладателем серебряной медали в рейтинге устойчивости бизнеса от международной компании EcoVadis и вошла в 25% рейтинга компаний с наивысшими результатами оценки.

«Это важное достижение для нашего агентства, — прокомментировал генеральный директор RXCode Денис Вязников. — Получение высокой оценки в рейтинге «Устойчивость бизнеса» дает уверенность нашим клиентам и партнерам в будущих совместных проектах. Особенно приятно, что свой наивысший бал мы получили в категории «Деловая этика». Безусловно, нам есть куда расти. Мы будем стремиться стать еще на ступеньку выше».

EcoVadis — один из крупнейших в мире надежных поставщиков рейтингов устойчивости бизнеса, который проводит оценку более 75 тыс. компаний более чем в 160 странах мира и 200 отраслях.

Методология и модель оценки компаний учитывают показатели по 21 критерию в четырех темах: окружающая среда, труд и права человека, этика и устойчивые закупки. Она основана на ведущих стандартах, таких как GRI, UNGC, ISO 26000 и контролируется международным научным комитетом.

Эффективность работы оценивается на основе политики, действий и результата компании, а также вклада сторонних специалистов и внешних заинтересованных сторон.

Коммуникационное агентство RxCode входит в группу компаний «Бионика». В арсенале компании:

Инфраструктура и уникальное ПО для дистанционной коммуникации со специалистами

Крупнейшая база врачей и сотрудников аптек для дистанционных и очных коммуникаций

Образовательные программы для врачей и фармацевтов

KOL-management-взаимодействие и работа с лидерами мнения

Производство и программинг спецконтента

Собственная служба КАМ по работе с аптечными сетями — договоры с более 150 АС

Собственные полевые силы — МП и мерчандайзеры (более 250 чел.)

Сергей Рякин

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