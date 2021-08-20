В центре эпидемиологии Роспотребнадзора объяснили задержку в разработке лекарства от COVID-19

Разработка препаратов занимает более длительное время по сравнению с вакцинами и требует огромных средств, заявил РИА «Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — сказал он, отвечая на вопрос, почему вакцины против COVID-19 созданы, а эффективного лекарства пока нет.

Горелов отметил, что разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств. Есть примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет лекарства, — корь и бешенство.

Сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также «Спутник Лайт». В конце июня стало известно, что Минздрав начал регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор». Она будет вводиться трехкратно.

Средство для профилактики или лечения коронавирусной инфекции «МИР 19», разработанное ФМБА, проходит II фазу клинических исследований. Отмечается, что препарат эффективен против «любой из известных линий коронавируса», включая британскую и индийскую. «МИР 19» предназначен для ингаляционного или интраназального введения. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид-носитель.

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