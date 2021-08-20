Гинцбург заявил о созданной модификации «Спутника V» под штамм «Дельта»

Сотрудники Центра им. Гамалеи разработали вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированный специально под штамм «Дельта», но говорить о его эффективности пока рано.

В Центре им. Гамалеи разработан вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированный специально под штамм коронавируса «Дельта», сообщил «Интерфаксу» глава учреждения Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — сказал ученый.

При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности такой вакцины.

«Все начали делать вакцину на основе последовательности «Дельта»-штамма, а будет ли она лучше против «Дельта»-штамма, априори никто сказать не может», — сказал Гинцбург.

Высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости в России связаны с доминированием штамма «Дельта», в будущем возможны и другие мутации, но будут ли они опаснее, сказать невозможно, добавил он.

«Сейчас — это сто процентов «Дельта». Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10—12—14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с «Дельтой» они не успевают», — сказал Гинцбург.

Ранее он говорил, что вакцина «Спутник Лайт» повышает уровень защиты против «Дельта»-штамма коронавируса для тех, кто сделал две прививки Pfizer. При бустировании российским препаратом вакцинированные будут защищены более широким спектром антител, считает он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь заявлял, что «Спутник V» показал эффективность против штамма коронавируса «Дельта» на уровне 83%, а тяжелое течение болезни препарат предотвращает на 95%.

Елена Сидорова

pharmvestnik