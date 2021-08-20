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Юрслужба «Союзфармы» создала памятку для аптек по новым правилам дистанционной торговли ЛС

Ассоциация «Союзфарма» разработала памятку для аптек по новым правилам дистанционной торговли лекарствами, которые вступают в силу 1 сентября. Она поможет розничным фармацевтическим организациям избежать ошибок при заключении новых соглашений.

Новые правила дистанционной торговли лекарственными средствами, возможность сотрудничества с агрегаторами открывают новые возможности для аптек. Юридическая служба «Союзфармы» подготовила памятку по правилам дистанционной торговли лекарственными препаратами, в которую включила новые разделы. Они касаются особенностей заключения договоров между аптеками и агрегаторами.

Памятка поможет розничным фармацевтическим организациям избежать ошибок при заключении соглашений, подготовить продуманный текст договора с онлайн-партнерами, четко прописать обязанности и ответственность сторон.

Итоги первого года работы дистанционной торговли ЛС

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Данные: Минздрав России

Особое внимание уделяется тому, каким образом аптека должна предоставлять информацию о лекарствах для публикации на площадке агрегатора и обновлять ее. Подробности — в рубрике «Фармкружок».
Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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20 августа, 2021 | Просмотров: 79