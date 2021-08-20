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Министром здравоохранения Астраханской области стал Александр Буркин

Александр Буркин, министр здравоохранения Астраханской области

Минздрав Астраханской области возглавил Александр Буркин, бывший заместитель директора по медицинской части НМИЦ оториноларингологии. На посту министра он сменил Алексея Спирина, возглавлявшего ведомство с 2020 года.

О кадровом решении сообщается на сайте правительства Астраханской области. Назначенный на пост министра Александр Буркин уже имеет опыт работы в областном Минздраве.

В 1982 году Александр Буркин окончил Астраханский государственный медицинский институт им. А.В. Луначарского по лечебно-профилактической специализации (врач-лечебник). В 2012 году получил второе высшее образование в Астраханском государственном университете по специализации «юриспруденция», в 2021-м – повышение квалификации по организации здравоохранения в РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

С 2008 по 2010 год работал первым замминистра здравоохранения Астраханской области, параллельно заведовал кафедрой эпидемиологии с курсом иммунологии Астраханского ГМУ. В 2010–2014 годах был главным врачом Областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги. С 2014 года работал заместителем директора по медицинской части НМИЦО ФМБА.

На своей странице в Facebook Алексей Спирин отметил, что у него изначально была договоренность с губернатором региона Игорем Бабушкиным об антикризисном формате работы. «Мои личные планы были на время отложены, так же как и планы многих моих коллег, которые на время пандемии перешли работать в «красную зону». Моя «красная зона» была именно здесь, в Астрахани», – написал Спирин. Областной Минздрав он возглавил в июне 2020 года на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Работой ведомства под руководством Алексея Спирина, а конкретно – закупочной деятельностью, был недоволен депутат Госдумы РФ Олег Шеин, который обращался по этому поводу к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«Все надо было делать срочно, невзирая на обиженных. Да, они были, потому что не всем нравится «уборка в доме». Когда стали понятны масштабы пандемии, губернатор пробил решение о срочном строительстве двух ковидных госпиталей на 200 мест. Были противники и у этого решения. Но благодаря ему пандемия в конце года несколько снизила темпы», – считает Алексей Спирин.

К 19 августа 2021 года в регионе было зарегистрировано 286 новых случаев в сутки. Местные власти отчитались о тенденции к стабилизации эпидобстановки – губернатор Бабушкин назвал это следствием ограничительных мер, масочного режима и вакцинации. На 18 августа в Астраханской области полностью привиты 250 тысяч человек, поэтому один из перепрофилированных стационаров перевели на привычный режим работы. Всего в регионе в лечении COVID-19 задействовано 1 895 коек, из них 24% свободны, сообщили в областном Минздраве.

Источник: Правительство Астраханской области
Фото: arbuztoday.ru

vademec

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20 августа, 2021 | Просмотров: 84