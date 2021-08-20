Министром здравоохранения Астраханской области стал Александр Буркин

Минздрав Астраханской области возглавил Александр Буркин, бывший заместитель директора по медицинской части НМИЦ оториноларингологии. На посту министра он сменил Алексея Спирина, возглавлявшего ведомство с 2020 года.

О кадровом решении сообщается на сайте правительства Астраханской области. Назначенный на пост министра Александр Буркин уже имеет опыт работы в областном Минздраве.

В 1982 году Александр Буркин окончил Астраханский государственный медицинский институт им. А.В. Луначарского по лечебно-профилактической специализации (врач-лечебник). В 2012 году получил второе высшее образование в Астраханском государственном университете по специализации «юриспруденция», в 2021-м – повышение квалификации по организации здравоохранения в РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

С 2008 по 2010 год работал первым замминистра здравоохранения Астраханской области, параллельно заведовал кафедрой эпидемиологии с курсом иммунологии Астраханского ГМУ. В 2010–2014 годах был главным врачом Областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги. С 2014 года работал заместителем директора по медицинской части НМИЦО ФМБА.

На своей странице в Facebook Алексей Спирин отметил, что у него изначально была договоренность с губернатором региона Игорем Бабушкиным об антикризисном формате работы. «Мои личные планы были на время отложены, так же как и планы многих моих коллег, которые на время пандемии перешли работать в «красную зону». Моя «красная зона» была именно здесь, в Астрахани», – написал Спирин. Областной Минздрав он возглавил в июне 2020 года на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Работой ведомства под руководством Алексея Спирина, а конкретно – закупочной деятельностью, был недоволен депутат Госдумы РФ Олег Шеин, который обращался по этому поводу к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«Все надо было делать срочно, невзирая на обиженных. Да, они были, потому что не всем нравится «уборка в доме». Когда стали понятны масштабы пандемии, губернатор пробил решение о срочном строительстве двух ковидных госпиталей на 200 мест. Были противники и у этого решения. Но благодаря ему пандемия в конце года несколько снизила темпы», – считает Алексей Спирин.

К 19 августа 2021 года в регионе было зарегистрировано 286 новых случаев в сутки. Местные власти отчитались о тенденции к стабилизации эпидобстановки – губернатор Бабушкин назвал это следствием ограничительных мер, масочного режима и вакцинации. На 18 августа в Астраханской области полностью привиты 250 тысяч человек, поэтому один из перепрофилированных стационаров перевели на привычный режим работы. Всего в регионе в лечении COVID-19 задействовано 1 895 коек, из них 24% свободны, сообщили в областном Минздраве.