РФПИ привел данные эффективности первой дозы «Спутника V» в Парагвае

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил 18 августа о том, что первая дозы вакцины «Спутник V» показала высокие данные эффективности в Парагвае. Сообщение основывается на данных Министерства здравоохранения Парагвая.

В стране одобрен только «Спутник V», но РФПИ называет первый компонент вакцины «Спутником Лайт». В России эти два препарата проходят отдельные процедуры регистрации. В ответ на запрос «ФВ» в Фонде ответили: «Изложенная в пресс-релизе РФПИ информация корректна — вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

В ходе пресс-конференции Минздрав Парагвая подтвердил, что страна не одобряла экстренное применение однодозового «Спутника Лайт», а одобряла только двухдозовый «Спутник V». Медицинские власти страны добавляют, что исключительно первую дозу они применять не будут.

«Мы не говорим о введении только первых доз «Спутника V», мы будем вводить второй компонент, согласно схеме, которая предусмотрена этой платформой. В отношении «Спутника V», мы всегда поддерживали получение второго компонента в рамках выполнения контракта, мы не инициировали тесты на взаимозаменяемость [со «Спутником Лайт]. Так что, столкнувшись с этими ситуациями, мы продолжим применение двухдозового режима», — заявил директор Расширенной программы иммунизации Парагвая Гектор Кастро.

По данным РФПИ, расчет эффективности первой дозы «Спутника V» проводился на основе анализа данных 320 тыс. человек, которые получили прививку по состоянию на 30 июля 2021 года. Эффективность препарата составила 93,5%. Статистика применения вакцины в Парагвае демонстрирует также высокий профиль ее безопасности: