В Санкт-Петербурге снова появилась вакцина против COVID-19 «КовиВак»

В Петербург привезли более 6,2 тыс. комплектов доз вакцины «КовиВак» и свыше 130 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Это первая поставка «КовиВака» в город за последний месяц.

На фармбазу Санкт-Петербурга поступило больше 6,2 тыс. комплектов доз вакцины против COVID-19 «КовиВак», разработанной московским Центром им. Чумакова. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Также в Петербург доставили почти 133 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».

В последний раз «КовиВак» привозили в Петербург больше месяца назад, тогда в город доставили больше 8,5 тыс. доз. К 15 июля очередь из желающих привиться «КовиВаком» достигла 17 тыс. человек. В Москве «КовиВак» закончился за один день, с 12 июля в столицу не производились поставки новых партий этой вакцины.

С начала прививочной кампании в Санкт-Петербурге вакцинированы больше 1,4 млн человек, более 1,2 млн человек получили оба компонента препарата. По данным городского Комитета по здравоохранению на начало августа, меньше 2% петербуржцев заболели COVID-19 после вакцинации.

Григорий Дубов

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