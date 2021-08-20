Аргентина сообщила о результатах комбинации «Спутника V» с вакцинами AstraZeneca и Moderna

Комбинация первой дозы российской вакцины «Спутник V» и препарата AstraZeneca вызвала сильный иммунный ответ у пациентов. Об этом завила глава министерства здравоохранения Аргентины, где проводились испытания по совместному применению препаратов, указывается в Twitter-аккаунте вакцины.

Российский Фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании AstraZeneca совместные испытания первого компонента вакцины «Спутник V» и препарата AstraZeneca 23 ноября 2020 года. Фонд отмечает, что создатели «Спутник V» стали первыми производителями, которые предложили испытание комбинации вакцин другим компаниям. Эти испытания начались с февраля 2021 года.

«Мы получили первые результаты из Буэнос-Айреса и провинций. Это исследование проводилось в рамках совместной работы с Российским фондом прямых инвестиций. Это будет иметь большое значение для принятия решений как в Аргентине, так и в регионе», — заявила глава аргентинского Минздрава Карла Виссотти.

Она также отметила, что испытания первой дозы «Спутника V» с другими препаратами, включая вакцину Moderna, показали «позитивные результаты». Тем не менее, точных цифр эффективности пока что не было представлено.

«Мы приветствуем первые положительные результаты совместного исследования в Аргентине и считаем, что комбинации вакцин являются ключом к борьбе с мутациями в будущем. Эта работа аргентинских ученых имеет уникальную мировую ценность», — сообщил заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман.

При этом в РФПИ в своих сообщениях указывает, что речь идет о вакцине «Спутник Лайт», тогда как в Аргентине был одобрен только «Спутник V». В России эти препараты проходили отдельные процедуры регистрации. В ответ на запрос «ФВ» об этом несоотвествии в Фонде ответили: «Изложенная в пресс-релизе РФПИ информация корректна — вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

В начале августа «ФВ» сообщал, что Аргентина представила первые данные о комбинациях «Спутника V» с другими вакцинами: от AstraZeneca и Sinopharm. У участников этих испытаний не было выявлено никаких серьезных побочных эффектов.

Как уточняется, у 41,6% участников не было обнаружено никаких симптомов после вакцинации, 8,4% жаловались на высокую температуру и боли в спине, у 50% была отмечена боль в месте укола. Количество мужчин значительно превалировало в исследовании. 71,8% пациентов были мужского пола, 28,1% — женского. При этом средний возраст аргентинцев, принявших участие в испытании, составил 49 лет.

Николай Соколов

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