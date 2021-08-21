В Индии рекомендуют к одобрению первую трехдозовую ДНК-вакцину от Zydus Cadila

Профильный экспертный комитет индийской Центральной организации по стандартизации лекарственных средств (CDSCO) рекомендовал выдать разрешение на экстренное применение ДНК-вакцины от Zydus Cadila. Об этом сообщил телеканал CNBC-TV18.

Препарат под названием ZyCoV-D — это трехдозовая вакцина, основанная на плазмидах (молекулах ДНК, способных к автономному размножению). Ее эффективность составляет 66,6% против заражения коронавирусом. Эти данные Zydus Cadila приложила к заявке на одобрение.

CNBC-TV18 сообщает, что три дозы будут формировать иммунитет с более длительной памятью ответа антител. Дозы будут вводиться через 28 и 56 дней после первой прививки. Вакцинация будет производиться без шприца, ее можно хранить при температуре от 2 до 8 °C.

В случае одобрения со стороны Управления по контролю за оборотом лекарственных средств Индии ZyCoV-D станет пятой вакциной, разрешенной для использования в стране. В Индии уже одобрены вакцина Covishield от Serum Institute, Covaxin от Bharat Biotech, российский «Спутник V» и вакцина от Moderna. Вакцина ZyCoV-D также будет второй вакциной против коронавируса, разработанной в Индии, после Covaxin. Zydus Cadila планирует производить 120 млн доз вакцины в год.

В июле «ФВ» сообщал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания Serum Institute of India (SII) договорились о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятиях индийской фирмы.

Предполагается, что SII выпустит первую партию вакцины в сентябре, ежегодно на заводах фармкомпании планируется производить больше 300 млн доз «Спутника V». SII на данный момент выпустила больше 500 млн доз других вакцин от коронавируса: Covishield и Covovax, также фармкомпания разрабатывает собственный препарат от COVID-19 и проводит исследования препарата Codagenix в Великобритании.

Николай Соколов

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