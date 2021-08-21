Исследование: в 2021 году вырос спрос на витамины для поддержки иммунной системы и БАДы

Аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox изучили динамику спроса на биологически активные добавки (БАДы) и витамины в периоды с июля по декабрь 2020 года и с января по июнь 2021 года. Специалисты пришли к выводу, что в текущем году вырос спрос на препараты для поддержки иммунной системы и БАДы для здоровья суставов, а вот спрос на комплексные мультивитамины и нелекарственные антидепрессанты упал. Аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox изучили динамику спроса на биологически активные добавки (БАДы) и витамины в периоды с июля по декабрь 2020 года и с января по июнь 2021 года. Специалисты пришли к выводу, что в текущем году вырос спрос на препараты для поддержки иммунной системы и БАДы для здоровья суставов, а вот спрос на комплексные мультивитамины и нелекарственные антидепрессанты упал.

Для того чтобы выяснить, как менялся спрос на витамины и БАДы, эксперты проанализировали чеки из аптек (количество чеков не уточняется). Также в исследовании использовались данные о более 5,6 млн розничных покупок из шести российских аптечных сетей.

Согласно результатам исследования, больше всего спрос в денежном выражении вырос на витамин D3 (на 450%), интерес к пребиотикам (полезным для кишечника бактериям) в 2021 году поднялся в два раза, на третьем месте в рейтинге по росту спроса – легкоусвояемый цитрат цинка (спрос на него вырос на 78%). Аналитики также отметили, что вырос спрос на магний (на 40%) и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты (на 68%), а также на БАДы для здоровья суставов (например, покупки Артрофиш от PharmOcean Lab и Эралгос Плюс от Pharmera увеличились на 78%).

В то же время в 2021 году упал спрос на комплексные мультивитамины и нелекарственные антидепрессанты. Например, покупки аминокислоты 5-гидрокситриптофан (МНН окситриптан) и препарата Нооклерин (деанола ацеглумат) снизились на 25% и 10%. Также упал спрос на пищевые добавки от Life Extension (на 40%), аналитики считают, что его падение может быть связано не только с потерей интереса к витаминным комплексам, но и с относительно высокой ценой на них (от 700 рублей до 4 тысяч рублей в среднем).

В аптеках общая выручка от продажи БАДов выросла в 2,5 раза, пик спроса на добавки пришелся на сентябрь 2020 года и апрель-май 2021 года (начало второй и третьей волн пандемии).

Mindbox – платформа клиентских данных, которая позволяет крупному и среднему бизнесу управлять единым профилем клиента и автоматизировать маркетинг. Компания развивается без привлечения инвестиций с 2006 года, оборот в 2020 году составил 621 млн рублей. Платформой пользуются такие компании, как «Детский мир», «Додо Пицца», ОККО.tv, Издательство МИФ, «Ригла», ПИК и ЦИАН.

В начале июня 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме директор по развитию представительства американского онлайн-магазина органической продукции iHerb Оксана Богатенко сообщила, что компания планирует локализовать производство витаминов и БАДов в России. В этом же месяце iHerb заявила о намерении зарегистрировать свои товары в России, в первую очередь планируется зарегистрировать БАДы и косметические средства. По информации «Infoline-аналитика», продажи IHerb в России по итогам 2019 года составили более 7 млрд рублей, а в мире превышают $500 млн в год.

Фото: Mindbox

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