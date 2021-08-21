Разработчики «КовиВака» сообщили о переговорах по одобрению вакцины в Азии и Америке

Центр им. Чумакова ведет переговоры по одобрению использования вакцины «КовиВак» в Юго-Восточной Азии, а также в Центральной и Южной Америке. Интерес к вакцине высокий, однако пока рано говорить о регистрации вакцины за рубежом, заявили разработчики.

Центр им. Чумакова ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров для одобрения использования вакцины «КовиВак» в странах Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки, но пока никаких конкретных договоренностей нет, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины «КовиВак» как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий. В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее», — сказал он.

Ранее сообщалось, что южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «КовиВак». Ведомство при этом отмечает, что южнокорейские власти пока не планируют закупки вакцины «КовиВак».

«КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля, в марте начался выпуск этой вакцины. Первые поставки препарата стартовали в середине апреля.

По предварительным оценкам Центра им. Чумакова, эффективность «КовиВака» превышает 80%. Точная информация будет представлена после подведения результатов заключительной фазы исследований.

Фото: minobrnauki.gov.ru

Елена Сидорова

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