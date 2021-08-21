Компания «Пульс» сохранила лидерство в рейтинге фармдистрибьюторов в I полугодии 2021 года

По данным аналитической компании DSM Group компания «Пульс» совокупно выросла за шесть месяцев на 6%. Дистрибьютор увеличил свою долю в коммерческом сегменте до 21,9%. ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2021 г.

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС.

По итогам первого полугодия 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 68,2%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель сократился почти на 2%.

Драйвером роста в 2021 году является государственный сегмент. Его динамика заметно превышает прирост объемов реализации в аптечном сегменте. Так, по итогам первых шести месяцев государственные закупки лекарственных препаратов (льготный сегмент и обеспечение больниц) составили 402 млрд руб., что на 31% больше, чем в 2020 году.

Аптечный рынок за тот же период в ценах дистрибьюторов был на уровне 542 млрд руб., что на 1% ниже, чем в январе-июне 2020 года. Таким образом, наблюдается разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов. Это позволяет компаниям, которые активно представлены в тендерах, расти более высокими темпами.

В целом емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые шесть месяцев 2021 года составила 943 млрд руб., что на 13% выше показателя 1 полугодия 2020 года.

8 компаний из ТОП-25 показали прирост выше, чем вырос рынок в целом.

Концентрация в коммерческом аптечном сегменте составляет 93%. В государственном сегменте она ниже и на ТОП-10 приходится только 37%. Это связано с тем, что в качестве поставщиков в последнее время выступают не только оптовые компании, но и сами производители. Таким образом, прямые контракты с производителем в большей мере влияют на государственные закупки, чем на аптечный рынок.

Динамика развития компании «Пульс» в первом полугодии 2021 г. и тот факт, что 96% продаж дистрибьютора приходится на аптечный сегмент, позволили компании увеличить долю в коммерческом сегменте до 21,9%.

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам

Источник: DSM Group

Материал партнера: «Пульс»

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