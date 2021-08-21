Компания «Пульс» сохранила лидерство в рейтинге фармдистрибьюторов в I полугодии 2021 года

По данным аналитической компании DSM Group компания «Пульс» совокупно выросла за шесть месяцев на 6%. Дистрибьютор увеличил свою долю в коммерческом сегменте до 21,9%. ТОП-25 дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 1 полугодие 2021 г.
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС.
По итогам первого полугодия 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 68,2%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель сократился почти на 2%.
Драйвером роста в 2021 году является государственный сегмент. Его динамика заметно превышает прирост объемов реализации в аптечном сегменте. Так, по итогам первых шести месяцев государственные закупки лекарственных препаратов (льготный сегмент и обеспечение больниц) составили 402 млрд руб., что на 31% больше, чем в 2020 году.
Аптечный рынок за тот же период в ценах дистрибьюторов был на уровне 542 млрд руб., что на 1% ниже, чем в январе-июне 2020 года. Таким образом, наблюдается разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов. Это позволяет компаниям, которые активно представлены в тендерах, расти более высокими темпами.
В целом емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые шесть месяцев 2021 года составила 943 млрд руб., что на 13% выше показателя 1 полугодия 2020 года.
8 компаний из ТОП-25 показали прирост выше, чем вырос рынок в целом.
Концентрация в коммерческом аптечном сегменте составляет 93%. В государственном сегменте она ниже и на ТОП-10 приходится только 37%. Это связано с тем, что в качестве поставщиков в последнее время выступают не только оптовые компании, но и сами производители. Таким образом, прямые контракты с производителем в большей мере влияют на государственные закупки, чем на аптечный рынок.
Динамика развития компании «Пульс» в первом полугодии 2021 г. и тот факт, что 96% продаж дистрибьютора приходится на аптечный сегмент, позволили компании увеличить долю в коммерческом сегменте до 21,9%.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
Источник: DSM Group
Материал партнера: «Пульс»